Während der vierjährige Rasmus fleißig die Kräuter gießt, erntet die gleichaltrige Lola bereits die ersten Früchte der Arbeit und pflückt Salbei- und Pfefferminzblätter. „Wir machen daraus gleich Tee“, erzählt Avar (6) aufgeregt. Auch die pädagogische Leiterin des Marien-Waldorfkindergartens in Sorsum freut sich. „Nicht nur uns machen die Gartenarbeit und das anschließende Verarbeiten der eigenen Ernte Freude. Vor allem die Kinder finden das immer wieder spannend und aufregend“, sagt Susan Köhler.

Noch verarbeitet der Kindergarten die Kräuter in der Kindergartenküche. Damit soll nun aber bald Schluss sein. „Wir können nun durch eine 8000-Euro-Spende eines Vereins, der nicht genannt werden möchte, für unsere Kräuterwerkstatt im Bauwagen die Inneneinrichtung anschaffen“, sagt Köhler. Der Bauwagen ist Teil des neuen Vorplatzes des Waldorfkindergartens, der vor einem Jahr mit finanzieller Unterstützung der Niedersächsischen Bingo-Umweltstiftung (4700 Euro) und dem Paritätischen Wohlfahrtsverband (2300 Euro) fertiggestellt wurde.

Freuen sich schon auf die Kräuterwerkstatt (von links): Henning Klemme, Rasmus (4), Susann Köhler, Avar (6), Lola (4) und Tomke Birk. Quelle: Heidi Rabenhorst

Der aus Holland stammenden Bauwagen, der von den Eltern hergerichtet wurde, soll künftig als Naturwerkstatt und Ausweichraum dienen. Dort können Kinder und Erzieher nun bald die Kräuter vorbereiten, die sie im umgestalteten Vorgarten züchten. „Von dem Geld haben wir unter anderem eine kleine Küche sowie kindgerechte Gartenutensilien wie Scheren, Schürzen und Gießkannen bestellt“, erzählt Köhler. Die Pakete, die beinahe täglich geliefert werden, dürfen die Kinder selbst auspacken. „Das ist für sie immer ein ganz besonderer Moment“, erzählt die Pädagogin.

Erzieherin Tomke Birk (links) und Einrichtungsleiterin Susann Köhler zeigen den schmucken Landeplatz für Eltern und Kinder. Quelle: Heidi Rabenhorst

Ohnehin freut sie sich über die große Spendenbereitschaft für die Vorplatzerneuerung. Das Projekt war vor drei Jahren an den Start gegangen. „Insgesamt haben wir rund 20.000 Euro bekommen“, sagt die Leiterin der Einrichtung, in der aufgrund der Corona-Krise momentan 14 Kinder in der Notbetreuung sind. Platz ist für 87 Jungen und Mädchen. Zu den großen Spenden seien auch viele Einzelspenden gekommen. So habe es auch eine kräftige Finanzspritze aus dem Erlös des beliebten Adventsbasars gegeben.

Rasmus, Lola (beide 4) und Avar (6) machen es sich auf der Holzschnecke gemütlich. Quelle: Heidi Rabenhorst

Von Heidi Rabenhorst