Rockmusiker Denis Schelenz will nicht berühmt werden, sagt er. Dabei hat der 40-Jährige, der in den vergangenen sieben Jahren in der Wennigser Mark gelebt hat, gerade sein zweites Album mit dem Titel „Das Spiel ist aus“ fertig produziert. Ende Juli wird es unter seinem Künstlernamen NeroX veröffentlicht. Doch ein Star werden, will der Musiker nicht – jedenfalls nicht um jeden Preis.

Schelenz arbeitet als Informatiker, seine Lieder schreibt er in seiner Freizeit. Von der Musik zu leben, habe er nie angestrebt, sagt der 40-Jährige. Doch sie ist seine große Leidenschaft: Täglich trainiert er seinen Gesang, mehrmals in der Woche sitzt er am Klavier, arbeitet an Melodien oder Texten. Nach der Veröffentlichung seines ersten Albums „Tragedy in Three Acts“ vor zwei Jahren habe er noch 30 bis 40 Songs übrig gehabt, die es nicht auf das Album geschafft hätten, erzählt Schelenz. „Ich schreibe so viele Lieder, dass ich eigentlich permanent aufnehmen könnte.“

Ideen hat der Musiker ständig. „Die können bei der Nachtschicht auf der Arbeit kommen oder beim Einkaufen oder Autofahren“, sagt Schelenz. Manchmal habe er zuerst einen Text im Kopf, an anderen Tagen zuerst die Melodie. Am Klavier bringt er die Lieder dann zu Papier. „Das dauert mal mehrere Tage, mal nur eine halbe Stunde“, sagt er.

„Das erste Album war noch sehr experimentell“

Seine Lieder schreibt Schelenz inzwischen vollständig auf deutsch. Nach dem ersten Album, bei dem etwa die Hälfte der Texte Englisch war, habe er erkannt, welchen Stil er mit seiner Musik weiter verfolgen wolle. „Das erste Album war noch sehr experimentell“, sagt Schelenz. Er sei vorher mit mehreren Bands aktiv gewesen und habe sich bei seinem ersten Soloalbum erst einmal ausprobiert. Im Nachhinein habe er aber erkannt, dass sein Youtoube-Video „Tränenmeer“, das auf der Videoplattform über 18.500 Klicks hat, nicht nur bei den Hörern sondern auch „in mir selbst etwas geöffnet“ hat. „Ich wusste: Das ist das, was ich machen will“, sagt Schelenz.

Seine Musik beschriebt er selbst als „Dark-Broken-Heart-Rock“. Die Melodien sind oft düster, in den Texten geht es um gebrochene Herzen, einsame Seelen, Schmerz und Sehnsucht. „Es geht um Dinge, die jeder schon einmal erlebt hat“, sagt Schelenz. Er wolle, dass die Menschen seine Musik nachvollziehen und empfinden können. „Ich bin ein sehr emotionaler Typ“, sagt er. „Bei mir ist emotional alles schwarz oder weiß: Ich liebe oder ich liebe nicht, ich bin traurig oder ich bin es nicht. So ein Zwischending ist nicht meine Welt.“

Und genau das sollen auch die Zuhörer spüren: Lieber berühre der Musiker einige Wenige, als mit weniger emotionalen Liedern die Massen anzusprechen, sagt Schelenz. „Heute kann über die sozialen Medien jeder ein Superstar werden – und gleichzeitig ist es schwer, ein echter Star zu sein.“ Ihm sei es daher nicht wichtig, berühmt zu werden. „Ich liebe es, meine Songs denen zu zeigen, die es wirklich interessiert“, sagt Schelenz.

Schelenz hält nichts von Drogen und Alkohol

Auch mit dem Image eines Rockstars kann Schelenz nicht viel anfangen. „Ich nehme keine Drogen, trinke keinen Alkohol und rauche nicht – komplett untypisch für einen Rockmusiker“, sagt er. Wenn er sich in der Szene umschaue, sei er da eine absolute Ausnahme. „Ich will da aber niemanden bekehren“, sagt Schelenz. „Ich halte davon nur nichts.“

Mit seinem neuen Album wollte der Musiker eigentlich im Herbst auf Tour gehen. Das muss er nun coronabedingt verschieben. „Ich bin dankbar und glücklich, dass ich meinen festen Job habe“, sagt Schelenz. So sei er nicht auf die Einnahmen aus der Musik angewiesen, mit denen er in der Regel die Ausgaben für sein Hobby decken könne. Auch, dass die Konzerte nun verschoben werden, findet er nicht allzu schlimm. „Jetzt produziere ich im Herbst einfach das nächste Album.“ Genügend Material habe er eigentlich jetzt schon.

Das Album „Das Spiel ist aus“ von NeroX erscheint am 31. Juli auf allen bekannten Streaming-Plattformen wie Spotify, iTunes und Amazon Music. Bereits am 26. Juni veröffentlicht der Musiker die erste Singleauskopplung mit dem Namen „Der Spiegel“, inklusive dem offiziellen Musikvideo auf dem YouTube-Kanal von NeroX.

Von Lisa Neugebauer