Die Rockhouse Brothers rocken die Bühne in Bredenbeck.

Bredenbeck

Um es vorwegzunehmen: Die 200 Menschen, die die Rockhouse Brothers verfolgen wollten und dafür eine Karte gekauft hatten, erlebten wie geplant einen tollen Musikabend. Doch die Voraussetzungen dafür zu schaffen, kam einer Meisterleistung gleich. „Es waren sehr anstrengende Tage“, sagt Malte Losert, der zusammen mit Marcel Szot die Leitungsfunktion des Veranstalters Waldbühne Gehrden innehat.

Das Konzert sollte ursprünglich auf der Bühne auf dem Gehrdener Berg stattfinden. Doch wegen einer Beschwerde musste die Waldbühne ausweichen. „Wir haben ein Schreiben der Region Hannover erhalten. Die Rechtslage war uns zu unsicher“, sagt Szot – und dadurch begann die Arbeit, nachdem man sich am Donnerstagnachmittag für einen Umzug entschieden hatte.

Umzug mit dem kompletten Material bewerkstelligt

Über einen dank der Waldbühnen-Gastronomie in Gehrden bestehenden Kontakt zu Johann Warnecke von der gleichnamigen Kornbrennerei in Bredenbeck fand sich schnell ein Ersatzgelände. Eine gute Basis, aber das war noch längst nicht alles. „In 16 Stunden hatten wir es geschafft. Einige von unserem Team mussten sich sogar Urlaub nehmen“, sagt Szot. Zum Organisationsteam gehören rund zehn engagierte Personen.

Denn es galt, mit der gesamten Ausstattung von Schankwagen und Anhängern bis hin zu Materialien wie Tischen, Stühlen und Gläsern umzuziehen. Und die Bühne? Sie ließ sich in der Kürze der Zeit nicht einfach in Gehrden ab- und in Bredenbeck wieder aufbauen. Also mietete das Team sich eine Bühne. Dabei half ein Kontakt, für den ein Mitarbeiter aus der eigenen Lichttechnik sorgte.

Die Rockhouse Brothers begeistern die Zuschauer auf dem Gelände der Kornbrennerei. Quelle: Stephan Hartung

Und natürlich galt es auch, binnen kürzester Zeit viele bürokratische Hürden zu überspringen in Form von An- und Ummeldungen. Losert ist es wichtig zu betonen: „Die Gemeinde Wennigsen hat uns toll unterstützt und sehr schnell die nötigen Genehmigungen erteilt.“ Er würdigt besonders den Einsatz der Verwaltungsspitze um Bürgermeister Christoph Meineke und Fachbereichsleiterin Ulrike Schubert. Zudem mussten die Kartenbesitzer über die sozialen Medien über die Änderungen informiert werden.

Am Freitag war dann wenige Stunden vor dem Beginn der Karibischen Nacht mit „Me and the Heat“, ebenfalls verlegt von Gehrden nach Bredenbeck, alles angerichtet. Rund 240 Gäste lauschten den Klängen. Etwas weniger Besucher, aber nicht minder begeistert, kamen am Sonnabend zum Auftritt der Rockhouse Brothers. Es handelte sich um die fünfte und sechste Veranstaltung der Waldbühne in dieser Saison, die ersten vier hatten noch in Gehrden stattgefunden. Das Rockhouse-Trio sorgte für Musik im Rockabilly-Stil: Devil in the Sky von Elivs Presley befand sich genauso im Repertoire wie Peggy Sue von Buddy Holly oder Mrs. Robinson von Simon and Garfunkel – und viele weitere Hits. Aber natürlich durften auch Lieder nicht fehlen, die zum Sommer passen: „La Bamba“ und „Tequila“.

Losert und Szot wirkten am Ende müde, aber zufrieden – und konnten den Abend genießen. „Am Freitagabend ging das noch nicht. Da war mein Puls noch am Anschlag“, sagte Malte Losert und lachte. Am Sonnabend fiel die Anspannung ab – da konnte sich das Duo auch mal zurücklehnen und ein Getränk einnehmen. Sie hatten es sich verdient. Daher galt der Applaus der Besucher für die Musiker zugleich auch für das Team der Waldbühne.

Von Stephan Hartung