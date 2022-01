Wennigsen

Es ist keine schnelle Entscheidung gewesen: Die erste Sitzung der neuen Wennigser Rats-Arbeitsgruppe zur City-Perspektive dauerte fast vier Stunden. Doch am Ende verständigte sich das Gremium nach langer Diskussion auf zwei erste Maßnahmen, mit denen die Gemeinde bei dem Landes-Sofortprogramm „Perspektive Innenstadt!“ starten soll. Erstes Projekt, so der Wunsch der AG, soll ein Spielplatz an der Degersen Straße werden, wo der Gemeinde neben dem neuen Baugebiet Caleidis ein 800 Quadratmeter großes Grundstück am Mühlbach gehört. Zweites Projekt wird ein Ortskernmodell für Blinde auf dem Hagemannplatz. 

345.000 Euro für den Ortskern

345.000 Euro darf Wennigsen für seinen Ortskern ausgeben aus dem Landes-Sofortprogramm „Perspektive Innenstadt“, für das sich die Gemeinde beworben hatte. Am Schwierigsten wird offenbar werden, den äußerst eng gesteckten Zeitplan einzuhalten. Erster wichtiger Stichtag ist der 31. März. Bis dahin muss mindestens ein Antrag samt Projektbeschreibung und zumindest grober Kostenschätzung gestellt sein – „sonst verfällt das gesamte Budget“, betonte Wennigsens Wirtschaftsförderin und Arbeitsgruppen-Leiterin Meike Bormann. Um den Rest zu beantragen, ist dann Zeit bis zum 30. Juni, wobei der Fördertopf am Ende nicht komplett ausgeschöpft sein muss.

Das Förderprogramm wurde von der NBank, der Förderbank des Landes Niedersachsen, herausgegeben, über welche die Anträge gestellt und abgerechnet werden. Die BEträge sind beachtlich: Festgelegt ist in der Richtlinie des Förderprogramms, dass eine investive Maßnahme mindestens 50.000 Euro kosten muss, bei Konzepten und Strategien sind es mindestens 30.000 Euro. Weitere Vorgabe, um die Fördergelder zu bekommen: Sämtliche Projekte müssen bis zum 31. März 2023 abgeschlossen sein.

Wennigsen muss vorfinanzieren

Der maximale Zuschuss beträgt 90 Prozent. „Die Gemeinde muss aber vorfinanzieren, bis die Schlussabrechnung erfolgt ist“, sagte Bormann. Der Kämmerer arbeitet deswegen die 345.000 Euro noch in A-Vorlage des Haushalts 2022 ein, die im März verabschiedet werden soll. Der Rat hat ohnehin das letzte Wort. Er muss die Projekte, die Wennigsen über das Förderprogramm beantragen soll, beschließen. „Diesen Beschluss will die NBank natürlich auch sehen“, sagte Bormann. Die Arbeitsgruppe bereitet das Ganze inhaltlich vor und spricht eine Empfehlung aus.

So können die Bürgerinnen und Bürger mitentscheiden Was wollen die Wennigserinnen und Wennigser? 345.000 Euro gibt es für den Ortskern – und wofür die Fördergelder genau verwendet werden, darüber sollen neben Politik und Verwaltung auch die Bürgerinnen und Bürger mitentscheiden. Ein eigens dafür vorgesehenes Onlineportal auf der Internetseite der Gemeinde wennigsen.de ist in Vorbereitung. Darüber können dann Vorschläge, gerne auch mit Fotos oder Skizzen, eingereicht werden. „Wer möchte, kann seinen Namen angeben“, sagt Wirtschaftsförderin Meike Bormann. Das Ganze ginge aber auch anonym. Für das Beteiligungstool will die Gemeindeverwaltung auf jeden Fall die Richtlinie des Förderprogramms zu Verfügung stellen und zumindest wohl auch die Handlungsfelder darstellen, damit die Bürgerinnen und Bürger eine ungefähre Richtung für ihre Vorschläge bekommen. Förderfähig sind Projekte aus den sechs Handlungsfeldern „Konzepte und Strategien“, „Maßnahmen für leerstehende oder abgängige Immobilien“, „Handel und Dienstleistungen“, „Kultur, Freizeit und Tourismus“, „Natur- und Klimaschutz“ und „Verkehr und Logistik“. Bis Ende der Woche soll das Bürgerbeteiligungstool freigeschaltet sein. Es soll dann voraussichtlich bis zum 9. Februar online sein, damit hinterher noch etwas Zeit ist, um die Ergebnisse zusammenzutragen und vorab den Mitgliedern der Innenstadt-Arbeitsgemeinschaft zu übermitteln. Das nächste Treffen ist am Montag, 14. Februar. Die Sitzung ist öffentlich und beginnt um 18.30 Uhr im Bürgersaal des Rathauses.

Die Arbeitsgruppe „Perspektive Innenstadt“ besteht aus zehn Leuten. Das sind Meike Lechler (SPD), Anselm Borrmann (CDU), Angelika Schwarzer-Riemer (Grüne), Hans-Jürgen Herr (Gruppe Wir für Wennigsen/FDP), Barbara Krüger (Präventionsrat), Amirah Adam (Tourismusservice), Steffen Döring (Wirtschaftlichen Interessengemeinschaft), Carsten Mehlhop (Verkehrs- und Verschönerungsverein), Jakob Grimm (Jugendparlament) und Jan Richard Weber (Ortsbürgermeister). Alle sind motiviert, viel für ihren Ort herauszuholen, und bringen unterschiedliche Blickwinkel mit.

Sechs Handlungsfelder

Förderfähig sind Projekte aus den sechs Handlungsfeldern „Konzepte und Strategien“, „Maßnahmen für leerstehende oder abgängige Immobilien“, „Handel und Dienstleistungen“, „Kultur, Freizeit und Tourismus“, „Natur- und Klimaschutz“ und „Verkehr und Logistik“. Unter diesen Handlungsfeldern, so Wirtschaftsförderin Bormann, seien insgesamt noch 27 Fördergegenstände aufgeführt, die einzelne potentielle Maßnahmen beschreiben, etwa „investive Maßnahmen zur Attraktivitätssteigerung und touristischen Inwertsetzung der Innenstadt“. Unter diesen Fördergegenstand fielen auf jeden Fall der Spielplatz und das Blindenmodell.

Spielplatzgestaltung: Eltern sind gefragt

Der geplante Gemeinde-Spielplatz neben Caleidis soll ein Areal für Kinder bis zehn Jahre werden. In dem Neubaugebiet selbst hat der Bauträger keinen richtigen Spielplatz vorgesehen, was bei den Familien dort bereits für Unmut sorgt. Um Ideen für die Gestaltung zu sammeln, plant die Gemeinde auch ein Bürgerbeteilungsverfahren, in dem die Wennigser Eltern der Kita-Kinder und Grundschüler gefragt werden. Wie genau das ablaufen soll, will die Verwaltung möglichst noch in dieser Woche bekannt geben.

Tastmodell ist aus Bronze

Der Vorschlag mit dem Blinden-Ortskernmodell kommt von der Wennigserin Monika Mainka vom VVV, die hier bereits gut vorgearbeitet hat. So ein Tastmodell aus Bronze, wie es zum Beispiel auch Hannover hat, würde für Wennigsen etwa 35.000 Euro kosten, hat sie recherchiert. Für die Anfertigung müsste man mit zehn Monaten rechnen. Mainka schlägt vor, dass der Bücherschrank an der Hagemannstraße etwas versetzt wird, um dort dann auch das Ortskernmodell hinstellen zu können. Mit zusätzlich neuen Sitzmöglichkeiten und schöner gestalteten Bauminseln könnte der Hagemannplatz dann ein richtiger Ortsmittelpunkt werden.

Von Jennifer Krebs