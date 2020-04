Die evangelisch-lutherische Marien-Petri-Gemeinde wird in der Corona-Krise kreativ und bietet Andachten zum Mitnehmen an. Die kleinen Zettel mit Texten und Liedervorschlägen werden am Freitag und Sonnabend an Wäscheleinen vor der Wennigser Kirche, der Friedhofskapelle und den Kapellen in Sorsum und der Wennigser Mark aufgehängt.