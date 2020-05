Wennigsen

Die erste digitale Tagung des Jugendparlaments (Jupa) am Mittwoch ist ziemlich gut gelaufen. Das meint zumindest Jugendbürgermeister Ole Hagen. Technisch habe es an der einen oder anderen Stelle mal gehakt, das habe dem Gesprächsfluss aber in keiner Weise geschadet. Es sei schön gewesen, alle nach so langer Zeit mal wiederzusehen – wenn auch nur auf dem Bildschirm. Vom Jupa waren zehn der elf Mitglieder dabei, außer einigen Zuhörern nahmen außerdem jeweils ein Vertreter des Ordnungsamtes und vom Rat der Gemeinde an der Videokonferenz teil.

Konflikt um Versammlung vor Edeka geklärt

Inhaltlich sei der wohl wichtigste Punkt die Aussprache zu den Ereignissen vom 15. April gewesen. Damals hatten sich rund 20 Menschen auf dem Parkplatz des Edeka-Marktes in Wennigsen versammelt, um gegen den Umgang mit Flüchtlingen in der Corona-Krise zu demonstrieren. Anschließend hatte es Stimmen gegeben, die behaupteten, die Aktion sei vom Jupa organisiert worden.

Anzeige

„Das stimmt nicht“, stellt Hagen erneut klar. „Es waren Einzelpersonen dort, jedoch nicht in ihrer Funktion als Jugendparlamentarier.“ Weiterhin seien viele der Anwesenden Erwachsene gewesen. Die Thematik habe sich damals ziemlich hochgeschaukelt, betont Hagen. „Eigentlich verstehen wir uns immer gut mit Rat und Ordnungsamt“, führt er fort. Deshalb sei es dem Jupa wichtig gewesen, noch einmal ins Gespräch zu kommen. Die Sache sei damit vom Tisch.

Weitere HAZ+ Artikel

Bau der Skateranlage soll im Juni beginnen

Ein weiteres Thema sei die Skateanlage gewesen. Im Juni, sagt Hagen, solle der Bau endlich beginnen. Das Jupa möchte sich allerdings erneut in einer Stellungnahme an den Rat dazu äußern. Denn: Sollte die gesamte Anlage unter die Spielplatzsatzung fallen, können sich Jugendliche dort nicht zu jeder Zeit aufhalten. Die Idee des Treffpunkts wäre damit ausgehebelt. „Deshalb wollen wir die Nebenflächen der Anlage von der Satzung ausschließen.“

Hagen berichtet weiterhin, dass die nächste öffentliche Sitzung, wenn möglich, im Bürgersaal geplant sei. Ob das gelingen werde und zu welchem Termin, könne er momentan noch nicht sagen.

Lesen Sie auch:

Von Janna Silinger