Wennigsen

Das Amtsgericht Wennigsen musste während des Höhepunktes der Corona-Krise weiterhin funktionieren – auf Sparflamme. Welche Herausforderungen sich an dem kleinen Gericht stellten, welche Veränderungen durch Corona kamen und was für Chancen eine solche Krise birgt, erzählt Direktor Michael Gerdes im Interview.

Herr Gerdes, auch die Gerichte müssen nun Hygienevorgaben umsetzen. Was müssen Besucher beachten, wenn sie ins Amtsgericht Wennigsen kommen?

Anzeige

Wir haben ein strenges Prozedere, wenn unser Publikum zu uns kommt. Das fängt gleich am Eingang an. Dort hängen viele Schilder, die auf die Hygienevorschriften hinweisen. Aber auch, wenn sich jemand nicht die Zeit nimmt, alles durchzulesen, wird jeder Besucher von den Kollegen der Justizwachtmeisterei auf die Vorgaben hingewiesen. Dann heißt es erst einmal Hände desinfizieren und die Kontaktdaten angeben. Daneben besteht im Gebäude eine Mund-Nasen-Pflicht – auch für die Mitarbeiter. Falls jemand seine Maske vergessen hat, haben wir aber auch welche vorrätig. Das ist bislang aber noch nicht der Fall gewesen.

Weitere HAZ+ Artikel

Gleich am Eingang werden Besucher auf die strengen Hygienevorschriften hingewiesen. Quelle: Alina Stillahn

Wie schützen Sie Ihre Mitarbeiter vor dem Virus?

Unsere eigenen Mitarbeiter statten wir selbst mit Masken aus. Die Mitarbeiter am Eingang tragen aber spezielle FFP2-Masken, weil sie einfach dichter an andere herankommen. Dazu haben wir einen Spuckschutz installiert. Aber auch unsere Büros haben wir so umgebaut, dass jeder Mitarbeiter einen eigenen Raum zur Verfügung hat.

Die Justizwachtmeister tragen FFP2-Masken. Dazu wurde zu ihrem Schutz ein Spuckschutz installiert. Quelle: Alina Stillahn

Wie sieht es nun in den Sitzungssälen aus?

Dort hat sich vieles verändert. Zum Teil mussten wir sogar altes Mobiliar wieder hervorholen. Ich sitze als Familienrichter in Saal 7. In diesen Verfahren geht es häufig darum, eine Einigung herbeizuführen. Dafür haben wir eigentlich einen runden Tisch. Doch den können wir jetzt leider nicht mehr nutzen. Stattdessen sitzen wegen der Abstandsregeln alle Beteiligten an einzelnen Tischen. Nach der Verhandlung muss gelüftet und alles desinfiziert werden. Doch hier in Wennigsen haben wir den Vorteil, dass die Säle groß sind, sodass wir viele Sitzungen wieder durchführen können. Wenn aber ein Verfahren mit großem öffentlichen Interesse stattfindet, dann müssen wir andere Sitzungen vielleicht verschieben, damit alle Besucher einen Platz finden.

Nach der Verhandlung muss im Saal alles desinfiziert werden. Quelle: Alina Stillahn

Und die Mund-Nasen-Maske muss die während der gesamten Verhandlung aufbehalten werden?

Im Sitzungssaal hat jeder Richter die Sitzungshoheit. Das heißt, dass er auch bestimmen kann, ob die Maske aufbehalten werden muss oder abgenommen werden darf. Da wir aber große Räume haben, können wir das Abnehmen der Masken erlauben. Denn Verhandlungen mit Maske sind sehr anstrengend. Hinzu kommt noch, dass wir als Richter den Menschen auch ins Gesicht schauen müssen. Wenn ein Zeuge in einem Strafverfahren nicht die Wahrheit sagt, dann kann man das unter Umständen auch an der Mimik erkennen. Da soll sich niemand hinter einer Maske verstecken können.

In letzter Zeit wurden Befürchtungen laut, dass die Gerichte die ganzen aufgelaufenen Verfahren erst bis zum Jahresende werden aufarbeiten können. Wie sieht es in Wennigsen mit einem möglichen Verfahrensstau aus?

Ich bin optimistisch, dass ich bis Mitte Ende Juli meinen Rückstand aufgearbeitet habe. In anderen Bereichen gestaltet sich das jedoch schwieriger.

Während des Höhepunktes der Corona-Krise war das öffentliche Leben weitgehend lahmgelegt. Doch die Justiz musste weiter funktionieren. Wie haben Sie das geschafft?

Tatsächlich haben wir damals alle Verfahren erst einmal für 14 Tage ausgesetzt. Mit Ausnahme derer, die eilig sind, etwa bei Haftsachen oder wenn eine Kindeswohlgefährdung im Raum steht. Dabei hatten wir noch eine Kernbesatzung. Die übrigen Kollegen waren nur noch in einem Schichtmodell abwechselnd alle zwei Wochen vor Ort. Dazu mussten Desinfektionsmittel und Masken beschafft werden. Die Masken habe ich einfach in Steinhude abgeholt, manchmal muss man eben kreativ werden. Aber vorbereitet waren wir nicht darauf. Trotzdem haben wir alle an einem Strang gezogen und die Sache auch nicht auf die leichte Schulter genommen. Doch in jeder Krise steckt auch eine Chance.

Michael Gerdes in seinem Sitzungssaal. In Familiensachen kann er nun nicht mehr alle an einem runden Tisch versammeln. Quelle: Alina Stillahn

Warum?

Die Krise zeigt, dass sich Arbeitsabläufe verändern können. Insgesamt habe ich den Eindruck, dass sich das Bewusstsein für das, was möglich ist, geschärft hat. Ich bin neben der Verwaltung auch in Betreuungssachen tätig. Dafür ist es wichtig, dass die Betroffenen persönlich angehört werden. Nun konnte ich aber während der Krise nicht immer vor Ort sein, daher habe ich manche auch per Videochat angehört. Das ist wahrlich kein Allheilmittel. Eine ältere, demente Person etwa, versteht nicht, dass mit ihr gerade der Richter über den Bildschirm spricht. Trotzdem zeigt es, dass der Gesetzgeber nachsteuern und mehr Gestaltungsmöglichkeiten schaffen sollte. Das Gleiche gilt übrigens für die elektronische Akte. Die soll hier bis 2026 eingeführt werden. Wenn ich, wie in der Corona-Krise, im Homeoffice sitze, ist es ziemlich ärgerlich, wenn die Akte aus Papier noch im Gericht liegt.

Lesen Sie auch

Von Alina Stillahn