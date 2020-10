Wennigsen

Dirk Neddermeyer ist seit November 2007 der ehrenamtliche Behindertenbeauftragte in der Gemeinde Wennigsen. Der 56-Jährige weiß, wovon er spricht. Er selbst ist von Geburt an gehbehindert und auf zwei Gehhilfen angewiesen.

Als Betroffener könne er die Anliegen und Wünsche der Menschen mit Handicap und ihrer Angehörigen sehr gut nachvollziehen – sei es in den Bereichen Wohnen, Freizeit, Verkehr, Kultur sowie in Schule, Studium, Ausbildung und Beruf, sagt Neddermeyer. Er trete dafür ein, die gleichberechtigte Teilhabe von Menschen mit Behinderungen am Leben in der Gesellschaft zu gewährleisten und ihre Integration zu fördern.

Anzeige

Beratung steht im Mittelpunkt

Bei seiner ehrenamtlichen Tätigkeit stellt Neddermeyer die Beratung und Unterstützung von Menschen mit Handicap in den Mittelpunkt. Dabei sieht er sich vor allem als Mittler zwischen Betroffenen und Verwaltungen, Behörden und weiteren Einrichtungen. „Ich verstehe mich als Lotse", sagt der 56-Jährige. „Viele Betroffenen kennen ihre Rechte nicht.“

Lesen Sie auch: Garbsen: Bei der Inklusion liegt die Stadtverwaltung regionsweit vorne

Sein Ziel, als Behindertenbeauftragter der Gemeinde Wennigsen vor allem Überzeugungsarbeit für die Belange der Betroffenen zu leisten und fachkundige Beratung anzubieten, habe er in der fast dreizehnjährigen ehrenamtlichen Tätigkeit „ganz gut“ erreicht, meint er. „Gerne würde ich natürlich auch häufiger durch Wennigsen gehen und schauen, an welchen Stellen es hackt.“ Sein Beruf lasse das jedoch nicht zu. Und so sei er auf Anregungen der Bürger angewiesen. „Ich freue mich über jeden Anruf“, sagt der Wennigser, der als Sachbearbeiter im Recht- und Ordnungsamt der Stadt Garbsen arbeitet. Seit Jahren engagiert er sich dort in der Schwerbehindertenvertretung und kümmert sich mit seinen drei Stellvertretern um die Belange seiner Kollegen.

Unternehmen sollen mehr Behinderte einstellen

Weitere Schwerpunkte sind für ihn die Integration von jungen Menschen in Ausbildung Beruf. „Menschen mit Behinderung und insbesondere junge Menschen dürfen nicht benachteiligt werden. Sie benötigen eine besondere Zuwendung und Unterstützung“, betont Neddermeyer. Er wünscht sich, dass sich mehr Jugendliche mit einer Behinderung auf einen Ausbildungsplatz in den Gemeinde- und Stadtverwaltungen bewerben.

Mit einem großen Wunsch wendet der Behindertenbeauftragte an die Unternehmer in Wennigsen. „Es wäre toll, wenn in den heimischen Betrieben mehr Menschen mit Behinderungen eingestellt und vor allen Dingen ausgebildet werden“, sagt Neddermeyer. Er glaubt, dass dies für Unternehmen eine große Chance sei. „Wer sich wohlfühlt und spürt, dass eine Behinderung keine Einschränkung ist, bleibt seinem Arbeitgeber oder seiner Dienststelle zumeist bis zur Rente treu“, meint er.

Hier erreichen Sie den Behindertenbeauftragten

Wie viele Gespräche er in seiner fast 13-jährigen ehrenamtlichen Tätigkeit geführt hat, kann Neddermeyer nicht beziffern. „Mal waren es mehr, mal waren es weniger“, erinnert er sich. Zum überwiegenden Teil habe er beim Ausfüllen von Anträgen geholfen. „Dabei kommt mir natürlich meine berufliche Erfahrung zugute“, sagt er.

Einen schnellen Erfolg konnte er schon kurz nach seinem Amtsantritt verbuchen. Der bei seinem ersten Besuch beim Bürgermeister vorgeschlagene Wunsch für einen automatischen Türöffner an der Rathaustür wurde zeitnah in die Tat umgesetzt. „Gehbehinderte und Mütter mit Kinderwagen können seitdem mühelos ins Rathaus treten“, sagt Neddermeyer.

Lesen Sie auch: Triskele eröffnet neue Werkstatt für behinderte Menschen

Seine Sprechstunde bietet Neddermeyer wegen der Corona-Pandemie derzeit nicht im Familienzentrum Wennigsen, sondern telefonisch an. Die nächste Sprechstunde ist am Freitag, 30. Oktober. Ratsuchende können ihn zwischen 18 und 19 Uhr unter Telefon (0 51 03) 5 03 22 88 erreichen. Falls Anträge auszufüllen sind, können die dafür nötigen Unterlagen als PDF-Datei vorab per E-Mail an behindertenbeauftragter@htp-tel.de geschickt werden. Alle übersandten Unterlagen werden nach Ende der Beratung umgehend gelöscht, versichert der Behindertenbeauftragte.

Von Heidi Rabenhorst