Wennigsen

Wo könnte in Wennigsen eine Windkraftanlage entstehen? Dafür kommt nach Ansicht von Experten eigentlich nur eine Fläche infrage – und zwar die zwischen Degersen und Redderse, die bereits seit geraumer Zeit diskutiert wird und eigentlich von der Wennigser Politik abgelehnt wurde. Wieso Windkraft nur auf dieser Fläche möglich ist, haben Dietrich Kraetzschmer von der Planungsgruppe Umwelt und Planerin Susanne Vogel vom Planungsbüro Vogel Geffers nun in einer Sondersitzung des Bauauschusses erläutert.

Bereits vor der Sitzung war Kritik laut geworden – vor allem von Windkraftgegnern. Unter anderem monieren sie, dass nun wieder genau die Fläche für eine potenzielle Ansiedlung von Windkraft im Gespräch steht, die bereits vom Rat der Gemeinde abgelehnt wurde. Zudem wurde der Vorwurf laut, die Gemeinde halte die Sitzung im Saal des Restaurant Yamas ab und übertrage die Sitzung nicht online, um die Öffentlichkeit auszuschließen, hieß es etwa von Seiten der Bürgerinitiative Gegenwind Deistervorland. „Das hier ist der zweitgrößte Saal im Gemeindegebiet, allerdings ist hier das Internet schlecht“, sagte Bürgermeister Christoph Meineke zu Beginn der Sitzung und erläuterte, dass die KGS Turnhalle aufgrund der Abiturentlassung nicht zur Verfügung gestanden habe. Man habe sich also entscheiden müssen, ob mehr Menschen die Teilnahme vor Ort ermöglicht wird, oder es einen Stream gibt.

Nur ein Prozent des Gemeindegebiets kommt in Frage

In der Sitzung stellten Kraetzschmer und Vogel die aktuelle Sachlage dar: Die Windenergie ist nach dem Gesetz im Außenbereich privilegiert (§ 35 Absatz 1 Nummer 5 BauGB). Das heißt, dass ihr dort Platz einzuräumen ist. Gemeinden und Städte können Windkraftanlagen nicht überall ausschließen, sie müssen ihnen Flächen zugestehen. Welche Flächen sie freigeben und welche nicht, müssen sie begründen. Mit einer eigenen, rechtlich unabhängigen Flächennutzungsplanung will Wennigsen künftig den Bau von Windenergieanlagen mehr steuern und etwa auch Höhen begrenzen. Das muss aber noch von der Politik beschlossen werden.

Lediglich ein Prozent des Gemeindegebiets komme laut Vogel und Kraetzschmer als Vorranggebiet für Windkraft überhaupt infrage, die restlichen 56 Hektar seien durch harte oder weiche Kriterien von vorneherein ausgeschlossen. Und diese eine mögliche Fläche sei die im Dreieck zwischen Egestorf, Redderse und Degersen.

Das ist der Hintergrund Nach einem Ratsbeschluss, der im Sommer 2018 mit großer Mehrheit gefällt wurde, hatte die Gemeinde Wennigsen die Klage gegen die Region Hannover vorbereitet, um das damals neu aufgestellte Regionale Raumordnungsprogramm (RROP) mit der Vorrangfläche für Windenergie im Dreieck zwischen Egestorf, Redderse und Degersen überprüfen zu lassen. Dort will ein Investor mehrere Windräder bauen. Im März 2019 kippte das Oberverwaltungsgericht Lüneburg daraufhin das umstrittene alte Windkraftkonzept wegen formaler Fehler. Das Gericht rügte unter anderem die fehlerhafte Berechnung von Mindestabständen zu den Siedlungsgebieten und erklärte das gesamte Kapitel Windenergie des RROP kurzerhand für unwirksam. Daher muss die Windenergie im RROP neu geplant werden. Im Raumordnungsprogramm waren Vorranggebiete – also gewissermaßen reservierte Flächen – für Windenergienutzung festgelegt. Im gleichen Zug wurden Anlagen an allen anderen Standorten ausgeschlossen. Ohne diese Einschränkungen hat der Betreiber einen Rechtsanspruch auf Erteilung der Genehmigung, wenn er seinen Pflichten nachkommt und der Anlage keine anderen öffentlich-rechtlichen Belange entgegenstehen, wie etwa die Flugsicherung. Die Region will Vorrangflächen nun ohne Ausschlusswirkung ausweisen. Das bedeutet vereinfacht, dass auch außerhalb dieser Areale der Bau von Windkraftanlagen grundsätzlich möglich ist, sofern nicht öffentliche Interessen entgegenstehen. Selbstverständlich gilt aber auch hier: Jede einzelne Windkraftanlage muss vor dem Bau genehmigt werden.‎

Wie werden Gebiete ausgeschlossen?

Die Ausschlusskriterien ergeben sich zum einen durch eine sogenannte Referenzanlage. Diese legt die harten Tabu-Zonen fest, erläuterte Vogel. Harte Tabuzonen ergäben sich aus der Rechtsprechung und würden letztendlich die Errichtung von Windkraftanlagen ausschließen, ergänzte Kraetzschmer. Als Beispiele nannte er die Naturschutz-, Grün- und Wohnbauflächen. Die weichen Kriterien dagegen kann die Gemeinde selbst beschließen. Zu ihnen zählten beispielsweise die Mindestabstände zu Siedlungen, denn da gebe es noch Stellschrauben, an denen die Kommune drehen könne. In Wennigsen etwa schlugen Kraetzschmer und Vogel einen Abstand von 1000 Metern zur Wohnbebauung vor.

Im Anschluss an die Diskussion hatte zunächst die Politik und dann auch interessierte Bürgerinnen und Bürger die Möglichkeit, Fragen zu stellen.

Anwohner haben Bedenken

Zuspruch gab es von den Grünen und einigen anwesenden Bürgern sowie von Gruppen wie Wennigsen for Future: „Wir sind erfreut, dass wir den ersten Schritt jetzt gehen können“, sagte Angelika Schwarzer-Riemer (Grüne) und verwies darauf, dass über genau das gleiche Gebiet seit nunmehr 2012 diskutiert würde. Es ginge nicht darum, wie wild Windräder auf Gemeindegebiet zu bauen – sondern auf diesem einen Prozent der Fläche. Christina Müller-Matysiak (fraktionslos) betonte, dass es für sie nicht darum gehe, ob Windkraftanlagen auf Gemeindegebiet entstehen, sondern darum, ob weniger, dafür aber größere Anlagen oder aber mehr kleinere Anlagen für weniger Belästigung sorgen.

Auch aus der Bürgerschaft gab es zahlreiche Wortmeldungen – die zum Teil sehr emotional waren. So fragte eine Wennigserin die Menschen, die eine „Verhinderungspolitik“ betreiben, wie sie ihren Kindern noch in die Augen schauen können. Ein Degerser hingegen äußerte Kritik an der Vorgehensweise der Verwaltung: „Wir haben wirklich Bedenken – Sie sprechen mit Betreibern, Fachfirmen – aber keiner spricht mit uns Anwohnern“, kritisierte der Mann, der direkt am Ortsrat wohnt und künftig vom Schlafzimmerfenster auf die Windräder gucken würde, wenn sie denn dort gebaut werden. Und eine weitere Degerserin zeigte sich besorgt, dass sie aufgrund des Lärms der Windräder keine ruhige Minute mehr in ihren eigenen vier Wänden verbringen könne. Kraetzschmer versuchte die Anwohner zu beruhigen und ihnen die aus seiner Sicht nachvollziehbaren Unsicherheiten zu nehmen. Nach gut zweieinhalb Stunden wurde die Diskussion dann beendet.

Rat will am Donnerstag entscheiden

Die Politiker wollen sich nun anhand der neuen Informationen beraten und dann am Donnerstag, 8. Juli, in der Ratssitzung um 19 Uhr die weitere Vorgehensweise entscheiden. Dann sollen die Referenzanlage und die Ausschlusszonen für die Windkraft festgelegt werden.

Von Lisa Malecha