Wennigsen

Als Wolfgang Marx sein Stativ an der Heitmüller-Kreuzung aufbaut und eine Kamera darauf schraubt, wundert sich niemand. „Ach, die Bauarbeiter kennen mich hier schon“, sagt der Wennigser lachend und fügt hinzu: „Und das da vorn ist die Archäologin.“ Der 71-Jährige bezeichnet sich selbst als Hobby-Filmemacher. Seit 17 Jahren hält er alles mit seiner Kamera fest. Seit zwölf Jahren zeigt er seine Werke der Öffentlichkeit. Sein aktuelles Projekt: eine Dokumentation über die Großbaustelle und Sanierung der Hauptstraße, Wennigsens Hauptschlagader.

Schon zwei Stunden Material zur Hauptstraße

„Ich habe Anfang des Jahres angefangen, hier zu filmen. Mittlerweile dürfte ich zwei Stunden Rohmaterial und dadurch bestimmt mehrere Gigabyte zusammen haben“, sagt Marx. Er geht davon aus, dass die Endfassung rund 30 Minuten lang sein wird. Aber einen solch langen Film gucke sich ja niemand an. „Ich werde sicherlich eine Kurzversion von fünf Minuten schneiden.“

Auf der Hauptstraße gibt es genug für den Film zu entdecken. Quelle: Stephan Hartung

Und wer guckt sich diese Filme an? Auf jeden Fall Wennigsens Bürgermeister Christoph Meineke, der Marx als „unseren Dorfchronisten“ bezeichnet. Als er auf dem Weg zu einem Termin aus dem Rathaus kommt, ruft er ihm zu: „Machen Sie weiter so, ich bin ein großer Fan von Ihnen!“ Marx freut das Lob. „Wer mich fragt, dem stelle ich meine Filme gern zur Verfügung, auch in längeren Fassungen“, sagt er.

Solche Wünsche gab es bisher aber eher selten, was den 71-Jährigen schon ein wenig enttäuscht. „Das Interesse der Wennigser ist nicht so wirklich vorhanden. Dabei habe ich damals mit dem Filmen angefangen, um das Leben im Ort zu dokumentieren und den Wennigsern eine Freude zu machen“, sagt Marx. Immerhin: Ein Film über die Wasserräder wurde auf seiner Internetseite schon 15.000 Mal angeklickt.

Hier sind die Video-Dokumentationen zu sehen Alle fertigen Video-Dokumentationen veröffentlicht Wolfgang Marx auf der Internetseite optimarx.de. Festgehalten hat er besondere Ereignisse in Wennigsen – beispielsweise das Freischießen und Kulturveranstaltungen, aber auch Fußballspiele und größere Bautätigkeiten wie jetzt auf der Hauptstraße oder im Neubaugebiet Caleidis. Der 71-Jährige hat dafür das private Unternehmen Optimarx Productions gegründet. So heißt auch die Homepage. „Ich leiste mein Engagement für einen optimalen Film – optimal also, daraus wurde wegen meines Nachnamens optimarx.“ 2008 veröffentlichte Marx seine ersten vier Filme über das Freischießen. Mittlerweile biete seine Homepage 80 bis 100 Filme, schätzt er. Marx besitzt außerdem einen eigenen Kanal bei Youtube mit 13 Filmen, die sich vorwiegend mit überregionalen Themen beschäftigen. hg

Erster Film 2004 in den USA war „grottenschlecht“

Die Leidenschaft fürs Dokumentieren begann schon in seiner Jugend. „Damals habe ich schon gern fotografiert.“ In den Achtzigerjahren legte Marx sich seine erste Videokamera zu, filmte und dokumentierte als Jugendleiter und Trainer die Erfolge der Fußball-Nachwuchsteams des TSV Wennigsen. Während einer Reise 2004 in die USA drehte Marx zum ersten Mal einen eigenen Film. Auf diesen Film blickt er heute mit einem Augenzwinkern zurück. „Der Film ist grottenschlecht, den habe ich längst überarbeitet“, erzählt Marx und ergänzt: „Auch ich habe mich entwickelt.“ Heute besitzt er zudem vier Videokameras.

Heitmüller-Kreuzung ist bald wieder frei Ein Ende ist in Sicht: Möglichst bis Ende August, spätestens aber im September soll die Kreuzung von Hauptstraße, Degerser und Argestorfer Straße wieder frei gegeben sein. Das hat Wennigsens Baufachbereichsleiter Martin Waßermann auf Anfrage mitgeteilt. Momentan kämen die Energieversorger nicht hinterher. Verzögerungen hatte es auch gegeben, weil in mehreren Erdschichten archäologischen Funde geborgen werden mussten. Im Bereich der Einmündung Sorsumer Straße wurden Teile einer hölzernen Brücke gefunden. Und in Höhe des Geschäfts Heitmüller entdeckten die Archäologen einen alten Bohlenweg. Beides stammt vermutlich aus dem 17. oder 18. Jahrhundert. Die sogenannte Heitmüller-Kreuzung ist seit Mitte März gesperrt. Es ist der erste von insgesamt neun Bauabschnitten, in die die Sanierung der Hauptstraße eingeteilt ist. Insgesamt dauern die Arbeiten bis Sommer 2022. jbö

Für den kaufmännischen Angestellten, der seit 2008 im Ruhestand ist, gehören die Filme inzwischen zum Silvesterritual. Wenn andere „Dinner for One“ gucken, schaut Mary sich mit seiner Frau Giesela „unsere fünf schönsten Filme an, aus dem Urlaub oder vom Freischießen an“.

Von Stephan Hartung