Bredenbeck

Thomas Behr und Rainer Hahne sitzen in einem Stuhlkreis – selbstverständlich auf Abstand – im großen Saal des Bredenbecker Dorfgemeinschaftshauses. Dort dürfen sie wichtigen Besuch in Empfang nehmen: Dinah Stollwerck-Bauer, die Landesbeauftragte für regionale Landesentwicklung Leine-Weser, ist zu Anfang der Woche mit ihrem Team vorbeigekommen, um sich das fertige Gebäude anzuschauen. Ein Stopp auf ihrer Sommerreise durch die Region, berichtet Stollwerck-Bauer. Und zwar ein wichtiger, verfolge sie doch schon lange die Ereignisse in dem Wennigser Ortsteil.

Besichtigung des Dorfgemeinschaftshauses in Bredenbeck: Rainer Hahne (v.l.), Dinah Stollwerck-Bauer, Thomas Behr und Kerstin Liebelt sind mit dabei. Quelle: Janna Silinger

„Bredenbeck ist uns allen ein Begriff“, erzählt Stollwerck-Bauer, die erst seit 2019 das Amt innehat. Eigentlich wollte sie auch schon früher mal vorbeikommen, doch Corona habe ihr, wie so vielen Menschen derzeit, einen Strich durch die Rechnung gemacht.

9000 ehrenamtliche Arbeitsstunden

Trotzdem zeigen sich vor allem die Vorstandsmitglieder des Dorfgemeinschaftsvereins dankbar für den Besuch – und nicht zuletzt für die finanzielle Unterstützung, ohne die der Umbau des Hauses nicht realisierbar gewesen wäre. Auch wenn es nach Angaben von Behr schwierig gewesen sei, mehr als 450.000 Euro vorzufinanzieren. Denn Geld gab es erst nach Abschluss des Bauprojekts. „Wir haben im Februar 2018 angefangen“, fügt er hinzu. Und „hier haben über eineinhalb Jahre jeden Samstag von 9 bis mindestens 14 Uhr freiwillig Leute gearbeitet und unter der Woche natürlich auch“, fügt Hahne hinzu.

Das habe ganze 9000 Arbeitsstunden der ehrenamtlichen Helfer gekostet, erläutert Behr zum Verständnis des Besuches. Nun gelte es, dem Haus mehr und mehr Leben einzuflößen. „Das war während der Corona-Krise nicht so leicht.“

Projekt schafft Zusammenhalt im Ort

Dass man trotzdem das Projekt nicht nur angegangen sei, sondern es auch beendet habe und daran festhalte, lobt Stollwerck-Bauer. „Das ist sehr mutig“, sagt sie lächelnd. Und in jedem Fall auch geglückt. Sie zeigt sich begeistert von den hellen, freundlichen und großen Räumen, dem Engagement des Vereins und dem hübschen Gastrobereich. Und eins hebt sie ganz besonders hervor: „Das ist ein Projekt von Menschen für Menschen. Ohne Ehrenamt würde das nicht gehen“, erzählt sie. Es schaffe einen enormen Zusammenhalt im Ort.

Neben Vereinsmitgliedern sind Vertreter der lokalen Politik mit dabei: Nadja Heinrichs, Marianne Kügler, Michael Beermann und Bernd Keitel. Quelle: Janna Silinger

Da pflichtet ihr die SPD-Landtagsabgeordnete Kerstin Liebelt bei: „Es ist der Wahnsinn, was durch ehrenamtliches Engagement geschaffen wurde. Und das hier ist wirklich einzigartig.“ Insbesondere die Gesichter der Helfer im oberen Treppenbereich und im Garten an der Mauer machen das laut Stollwerck-Bauer noch einmal deutlich. Der hübsche Garten, die Kombination aus alten und neuen Elementen: „Ich bin wirklich begeistert.“

Von Janna Silinger