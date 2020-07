Bredenbeck

Nach der Corona-bedingten Zwangspause hat das Dorfgemeinschaftshaus Bredenbeck nun wieder geöffnet. Neben Kursen sind auch wieder private Feiern in der umgebauten Scheune möglich. Zudem startet das kulturelle Programm am Sonnabend, 8. August, mit einem Konzert wieder.

Die Corona-Pandemie hat auch dem Dorfgemeinschaftsverein finanziell zugesetzt. „Wir sind angewiesen auf die Einnahmen aus der Verpachtung der Gastronomie und aus den Mieten für die Veranstaltungsflächen“, sagt Vorsitzender Thomas Behr. Der Verein, der die 1893 errichtete Scheune saniert und im vergangenen Sommer eröffnet hatte, konnte die Räume mehrere Wochen lang nicht mehr vermieten. Die Miete von der Gemeinde, die im ersten Stock Räume gemietet hat, sei zwar weiterhin geflossen, doch alle Kurse von Vereinen und damit auch die verbundenen Mieteinnahmen seien weggefallen.

Vereine können den Saal wieder für Kurse mieten

„Der Saal und der Mehrzweckraum waren vorher gut ausgelastet – der Saal an drei Abenden die Woche und zum Teil an den Wochenenden, der Mehrzweckraum sogar an vier Abenden“, sagt Behr. „Das ist komplett zusammengebrochen.“ Mittlerweile wird der Saal wieder vermietet, da dort auch mit den Abstandsregeln mehr Menschen rein dürfen. „Allerdings nutzen bislang nur zwei Veranstalter diese Möglichkeit“, sagt Behr, der hofft, dass nun nach und nach wieder mehr Vereine ihr Kursangebot in den Räumen wieder aufnehmen.

Viele Bredenbecker spenden an das Gemeinschaftshaus

Denn auch wenn der Verein über die finanzielle Dürreperiode bislang gut hinweggekommen ist, müssten nun die Einnahmen wieder anfangen zu fließen. „Wir konnten bislang durch die tolle Dorfgemeinschaft hier im Ort überleben“, sagt Behr. „Ohne den Rückhalt sähe die Situation sicherlich anders aus.“ Viele Bredenbecker hätten an den Verein gespendet. „Dadurch sind wir nicht in finanzielle Schwierigkeiten gekommen.“ Denn der Verein habe keine Soforthilfe bekommen, da er durch das Raster falle. Nun stehe man aber wieder auf eigenen Beinen.

Im Garten des DGH wird noch gearbeitet. Die Fläche soll mit Rasen bepflanzt werden, damit auch dort Kurse angeboten werden können. Quelle: Lisa Malecha

Statt gemeinsamem Singen: Verein plant Reisevorträge

Zwar wurde in den vergangenen Monaten das Fördergeld in Höhe von 450.000 Euro ausgezahlt, allerdings sei dieses Geld ja schon zwischenfinanziert gewesen, erläutert Behr. Nun erhalten die Menschen, die in den Umbau investiert hatten, ihr Geld zurück.

Auch wenn das kulturelle Leben im DGH nun wieder beginnt, so müssen doch einige Veranstaltungen ausfallen, sagt Behr. „Wir hatten eine Kinderdisco und ein gemeinsames Singen geplant“, sagt er. „Das können wir leider nicht realisieren.“ Stattdessen wolle der Verein nun unter anderem auf Reisevorträge setzen. „Wir planen bislang eine Reihe mit drei Vorträgen für den Spätsommer und Herbst“, sagt Behr.

DGH hat jetzt einen großen Tresen im Saal

Doch die Vereinsmitglieder waren während der Corona-bedingten Pause nicht untätig. Die wohl auffälligste Neuerung: Der große Tresen im Saal. Jetzt kann der Verein auf Veranstaltungen und Feiern direkt vor Ort Getränke anbieten – auch wenn die Gastronomie noch leer steht. Zudem sind die Mitglieder dabei, den Garten hinter dem DGH herzurichten. Dort könnten dann, sobald die Fläche geebnet und Rasen gewachsen ist, auch Vereine Kurse und Ähnliches anbieten. Für den Rasen werden noch Sponsoren und Spender gesucht.

Das Josephs ist geschlossen, eine neue Gastronomie soll hoffentlich noch in diesem Jahr in das DGH einziehen. Quelle: Nancy Heusel (Archiv)

Zieht neue Gastronomie noch in diesem Sommer ein? Im Dorfgemeinschaftshaus Bredenbeck wird es vermutlich noch in diesem Sommer eine große Veränderung geben: Ein neuer Pächter wird in die Gaststätte einziehen. Josephs Restaurant, das vor etwas mehr als einem Jahr in den Räumen eröffnet hat, musste Insolvenz anmelden. „Wir haben schon Interessenten und sind guter Hoffnung, dass sich im August oder September etwas tut“, sagt Behr der zuversichtlich ist, dass Besucher noch in diesem Sommer im Außenbereich der Gaststätte wieder ein kühles Getränk trinken können. Der Dorfgemeinschaftsverein wünscht sich für die Räume eine Kneipe, in der die Bredenbecker auch ungezwungen nur mal ein Bier zusammen trinken können. Und die Chancen, dass das noch in diesem Jahr klappt, stehen laut Behr gut.

Das sind die Veranstaltungen im DGH Bredenbeck Nach langer Pause steigt am Sonnabend, 8. August, die erste öffentliche Veranstaltung im Dorfgemeinschaftshaus Bredenbeck. Um 20 Uhr tritt dort Whiskey & Rye auf. Das Akustik-Duo aus Hannover in der Besetzung Björn Hahne (Leadgesang, Gitarre) und Marc Felchner (Gitarre, Banjo, Bassdrum, Gesang) bringt Folk-Lieder aus Irland, England und Schottland auf die Bühne. Die beiden Musiker spielen vorwiegend traditionell geprägte Folk-Musik von der grünen Insel, England und Schottland und sie streifen auch hin und wieder den amerikanischen sowie deutschsprachigen Raum. Passend zur Musik wird auch irisches Bier ausgeschenkt. „Wir freuen uns sehr, dass wir jetzt – natürlich unter Beachtung der geltenden Abstands- und Hygieneregeln unsere Tür wieder für Veranstaltungsgäste öffnen können”, sagt Vorsitzender Thomas Behr. Im Saal des DGH sei unter Einhaltung der Abstandsregeln derzeit Platz für 68 Gäste. Karten sind ab sofort bei Rehburg, Presse, Papier und mehr in Bredenbeck erhältlich und kosten 8 Euro. Dorfkino am 21. August Neben dem Konzert mit dem Folk-Duo Whiskey & Rye ist auch wieder ein Dorfkino geplant. Am 21. August zeigt das Dorfkino Bredenbeck um 20 Uhr den Film „Greenbook“ im DGH. Karten werden ebenfalls bei Rehburg erhältlich sein. Spieleabende beginnen wieder Die Reihe Offener Spieleabend wird ab September fortgesetzt. Termine für den Spieleabend sind am Mittwoch, 3. September, Montag, 14. September, und Mittwoch, 30. September, jeweils um 19 Uhr im Saal des DGH. Hygiene- und Abstandsvorschriften für das Konzert Das Hygienekonzept des Dorfgemeinschaftshauses kann auf der Homepage des Vereins unter dorfgemeinschaft-bredenbeck.de eingesehen werden. Die Gäste werden gebeten mit Mund-Nasen-Schutz zu kommen. Die Masken können am Platz wieder abgenommen werden. Besucher, die in einer größeren Gruppe mit bis zu zehn Personen kommen wollen, werden gebeten sich im Vorfeld anzukündigen, damit die Veranstalter ihnen eine zusammenhängende Sitzgruppe vorbereiten können.

Marc Felchner (links) und Björn Hahne treten als Duo Whiskey & Rye im DGH Bredenbeck auf. Quelle: Achim Sauer (Archiv)

