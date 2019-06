Bredenbeck

Zum 20. Mal veranstaltet das Dorfkino (Doki) Bredenbeck ein Sommernachtskino auf dem Rittergut der Familie Knigge. Am Sonnabend, 29. Juni, wird die Komödie „25 Km/h“ mit den Schauspielern Bjarne Mädel und Lars Eidinger gezeigt. Vor der Vorstellung spielt das Akustik-Folk-Duo „Whiskey and Rye“.

Zwei ungleiche Brüder raufen sich zusammen

Nach 30 Jahren treffen sich die Brüder Georg, gespielt von Bjarne Mädel, und Christian, gespielt von Lars Eidinger, auf der Beerdigung ihres Vaters wieder. Der eine ist Tischler im Heimatort und pflegte den krebskranken Vater, der andere ist ein erfolgreicher Geschäftsmann geworden. Die beiden haben sich zunächst nicht viel zu sagen. Doch während eines Tischtennisspiels im angetrunkenen Zustand erinnern sich die Brüder an einen gemeinsamen Jugendtraum. Also geht es für die beiden mit dem Mofa vom Schwarzwald bis nach Rügen – bei konstanten 25 Stundenkilometern.

Regisseur Markus Goller und Drehbuchautor Oliver Ziegenbalg haben mit „Friendship!“ schon einmal ein erfolgreiches Roadmovie quer durch die USA abgeliefert. Auch jetzt bedienen die beiden wieder all die Klischees, die in so einem Kinostoff stecken. Aber sie lassen stets ironisch durchblicken, dass sie sich dessen bewusst sind und kriegen immer noch die Kurve, bevor es rührselig oder gar peinlich wird.

Zudem loben die Kritiker die „exzellent besetzten“ Nebenrollen in der Komödie. Sandra Hüller, Franka Potente, Alexandra Maria Lara sowie Jella Haase und Wotan Wilke Möhring zeigen in 25 km/h ihre großartigen Fähigkeiten und schaffen somit ein eindrucksvolles Kinoerlebnis.

Eigene Stühle sind willkommen

Die Organisatoren vom Dorfkino werden von der Jugendfeuerwehr und den Freunden des Dorfkinos unterstützt, die sich um das leibliche Wohl der Gäste kümmern und Getränke anbieten. Auf dem Platz stehen ausreichend Bierzeltgarnituren bereit. Zudem dürfen auch gerne eigene Stühle mitgebracht werden. Eigene Getränke sollten dagegen zu Hause bleiben. Das Team vom „Doki“ freut sich auf einen heiteren Sommerabend mit zahlreichen Kinogästen. Bei schlechtem Wetter findet die Veranstaltung im neuen Dorfgemeinschaftshaus statt.

Folk-Musik vor dem Film

Vor der Kinovorstellung spielt das Duo „Whiskey and Rye“. Die Sänger und Gitarristen Björn Hahne und Marc Felchner spielen vorwiegend traditionell geprägte Folk-Musik von der grünen Insel, England und Schottland und streifen auch hin und wieder den deutschsprachigen Raum. Die Lieder der Hannoveraner regen zum Tanzen und Feiern als auch zum Nachdenken und Innehalten an.

Der Einlass auf dem Rittergut Bredenbeck ist um 19.30 Uhr, die Veranstaltung beginnt um 20 Uhr. Die Tickets sind für zehn Euro an der Abendkasse erhältlich. Im Vorverkauf werden die Eintrittskarten für den selben Preis bei Presse und Papier Rehburg, Deisterstraße 5, im Papier-Lädchen, Neustadtstraße 22, und im Reisebüro Cruising, Hauptstraße 23, angeboten.

Von Ann Kathrin Wucherpfennig