Wennigsen

Edeka-Ladage in Wennigsen ist am Dienstag und Mittwoch wegen der Baustelle in der Hauptstraße nur zu Fuß erreichbar. Wegen der Kanalarbeiten ist die Ein- und Ausfahrt auf den Kundenparkplatz vorübergehend nicht möglich. „Mit der Regenwasserkanalisation rutschen wir jetzt bis vor den Haupteingang von Edeka in den fünften Bauabschnitt rein“, sagt Baustellenkümmerer Horst Lahmsen. Er geht deswegen davon aus, dass die beiden Tage ausreichen und der Parkplatz bei Edeka ab Donnerstag wieder für Autos erreichbar sei.

Erneute Sperrung Ende August

Die Rohre für den neuen Regenwasserkanal wurden am Dienstagmorgen geliefert. Der Bagger muss schwere Teile heben. Ein Rohr hat einen Durchmesser von 90 Zentimeter, ist zweieinhalb Meter lang und wiegt zweieinhalb Tonnen. Auch ein neuer Trinkwasserkanal kommt bei der Sanierung der Hauptstraße unter die Erde. Gesperrt werden müsse der Parkplatz nur noch mal Ende August. Dann wegen der Aspaltarbeiten, sagt Lahmsen.

„Arbeiten gehen schnell voran“

Die Geschäftsleute an der Hauptstraße nehmen die Einschränkungen hin. Natürlich behindere die Baustelle, sie mache niemandem Freude, ist der Vorsitzende der Wirtschaftlichen Interessensgemeinschaft (WIG), Markus Hugo, ehrlich. Aber eigentlich könne man sich nicht beschweren. Die Arbeiten gingen erstaunlich schnell voran und sie seien nun einmal notwendig. Am Ende werde das Ergebnis mit Sicherheit überzeugen.

Neue Borde und Gossen

Auch die Pflasterkolonne ist am Dienstag angerückt, um sich die nächsten Borde und Gossen vorzunehmen. Bis zur Einmündung Hirtenstraße/Hagemannstraße ist die Hauptstraße fertig. Bis vor Wurstbasar ist die Straße zumindest asphaltiert. Ab dort bis zu Edeka werden nun die Bord- und Gossenanlagen gemacht.

Die Baufirma sei im Zeitplan, sagt Lahmsen, der an den Besprechungen auf der Baustelle teilnimmt und deswegen immer auf dem Laufenden ist. Nächster Knotenpunkt wird der Kurvenbereich beim Amstgericht mit der Hülsebrinkstraße und dem Häuserhof – aber vermutlich erst im Spätherbst, schätzt er.

Von Janna Silinger und Jennifer Krebs