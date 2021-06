Wennigsen

Inmitten der Ortschaft Wennigsen bildet der weitläufige Klostergarten eine grüne Naturoase samt Obstwiese, Blumen, Stauden, Büschen, Heilkräutern und einem alten Baumbestand. Ehrenamtliche Helfer pflegen den Garten bei wöchentlichen Treffen und bei Gartentagen im Wechsel der vier Jahreszeiten. Beim jüngsten Gartentag am Sonnabend hat die Gruppe um Äbtissin Mareile Preuschhof eine neues Projekt vorgestellt: Auf einem Spendenregel an der Klostermauer stehen künftig Produkte aus dem Garten kostenlos zum Mitnehmen bereit.

„Interessenten dürfen sich dort bedienen“, kündigt die Äbtissin an. Bestückt werde das Regal zum Beispiel mit Jung- und Heilpflanzen oder in der Erntezeit mit Obst. Klosterhausmeister Dietmar Seyfert sowie Hans Baum haben das hölzerne Spendenregal am Wochenende an der Außenmauer des Klosters angebracht.

Den Naturraum gestalten

Nach der langen Corona-Pause kann sich nun auch die ehrenamtliche Gartengruppe wieder regelmäßig donnerstags von 14 bis 18 Uhr sowie an den vierjährlichen Gartentagen mit Meditationen und Arbeitseinsätzen auf dem Gelände treffen. Unter der fachkundigen Leitung von Patricia Rauscher kümmert sich die Gruppe zum Beispiel um die Obstbaumpflege, um Beet- und Jätarbeiten, um den Bau eines Kompostplatzes oder um den Bau von Insektenhotels. „Wir versuchen, gemeinschaftlich den Garten in den Griff zu bekommen und den Naturraum zu gestalten“, sagt Rauscher.

Äbtissin Mareile Preuschhof betrachtet eine blühende Akelei im üppigen Klostergarten. Quelle: Frank Hermann

Die Landschaftsarchitektin gibt Tipps für das naturnahe Gärtnern auf der Fläche zwischen Mühlenbach und Mühlgraben. Laut Äbtissin Mareile Preuschhof orientiert sich die Gruppe an der Permakultur – einem nachhaltigen und ökologischen Konzept für den Gartenbau. „Ich war schon immer sehr naturverbunden. Aber erst hier im Klostergarten kann ich praktische Erfahrungen sammeln und dann auch umsetzen“, erläutert die seit Januar 2019 im Wennigser Kloster amtierende Äbtissin.

Noch zwei Gartentage

Der nächste Gartennachmittag beginnt am Donnerstag, 17. Juni, um 14 Uhr. Zudem stehen für 2021 noch zwei Gartentage mit Meditationen und Arbeitseinsätzen auf dem Programm: Zunächst am Sonnabend, 25. September, sowie anschließend am 6. November, jeweils ab 8.30 Uhr.

Von Frank Hermann