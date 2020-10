Wennigsen

In ein Einfamilienhaus an der Ludwig-Jahn-Straße in Wennigsen ist am Freitag, zwischen 17.45 und 23.50 Uhr eingebrochen worden. Der oder die noch unbekannten Täter nutzten die Abwesenheit der Bewohner aus und verschafften sich über ein Fenster gewaltsam Zutritt zu dem Wohnhaus. Im Inneren durchsuchten sie mehrere Räume. Über die Beute ist bekannt, dass Bargeld, Schmuck sowie eine Brille entwendet wurden. Zur Schadenshöhe konnte die Polizei dagegen bislang keine Angaben machen.

Zeugenhinweise nimmt die Polizei in Ronnenberg unter Telefon (05109) 5170 entgegen.

Von Uwe Kranz