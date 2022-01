Wennigser Mark

An der Blankweide in der Wennigser Mark ist in der Silvesternacht in ein Einfamilienhaus eingebrochen worden. Wie die Polizei mitteilt, nutzten die Täter aus, dass die Bewohner ab nachmittags bis Neujahr in den Morgenstunden nicht zu Hause waren. Sie hebelten ein Fenster auf, um nach drinnen zu kommen. Ob bei dem Einbruch etwas gestohlen wurde, kann die Polizei noch nicht sagen. Die Täter flüchteten unerkannt.

Zeugen werden gesucht. Hinweise nimmt die Polizei Ronnenberg unter Telefon (05109) 517115 entgegen.

Von Jennifer Krebs