Wennigsen

Als der Mann von der Zeitung wie verabredet zur Mittagszeit das Eiscafé betritt, reinigt Ennio Bitto gerade die Glasscheiben, die die Soßen und Früchte vom Verkaufsraum trennt. „Das Wetter ist gut. Die Leute haben Lust auf Eis. Heute wird viel los sein“, sagt Bitto, der das Café namens Eis-Fantasy an der Wennigser Hauptstraße betreibt.

Das macht er schon seit 1996 – hat also Erfahrung. Und er liegt mit der Einschätzung eines ereignisreichen Tages genau richtig. „Auf meine Wetter-App schaue ich derzeit trotzdem viel“, sagt er und lacht. Der Italiener ist gut gelaunt, im kleinen und überschaubaren Wennigsen kennen ihn die Kunden. Und sein Angebot. „Hier gibt es das beste Eis in der gesamten Region Hannover“, sagt Sebastian Eilmus. „Das können Sie ruhig so schreiben.“ Eilmus wohnt in der Nähe und kommt beruflich viel rum – er bestellt zwei Spaghetti-Eis, einmal mit Erdbeer- und einmal mit Schokoladen-Soße.

Das Café Eis-Fantasy befindet sich in Wennigsen an der Hauptstraße. Quelle: Stephan Hartung

Und das nächste Spaghetti-Eis lässt nicht lange auf sich warten. Ein Postbote steht, von den Glasscheiben getrennt, vor Bitto und scheint ziemlich ausgelaugt zu sein nach anstrengendem Dienst in der prallen Sonne. „Wer früh mit der Arbeit anfängt, darf früh Feierabend machen – und hat sich ein Spaghetti-Eis verdient“, sagt er und lacht. Bitto gibt es ihm in die Hand – und freut sich mit.

Ennio Bitto stammt aus Norditalien, 40 Kilometer entfernt von Venedig. Eine Region also, die für Eisspezialitäten steht. Wer hier aufwächst, für den ist der spätere Beruf eigentlich schon vorgezeichnet – auch bei Bitto, der seit 30 Jahren in Deutschland lebt. Die Eis-Fantasy betreibt er zusätzlich in Seelze, dort wohnt er auch, seinem Bruder gehört ein gleichnamiges Café in Springe. In Wennigsen beschäftigt er zwei Angestellte und zwei Aushilfen. „Es ist schön, hier zu arbeiten. Ich mag das familiäre Umfeld“, sagt Bitto.

Ennio Bitto bereitet einen Cappuccino zu. Quelle: Stephan Hartung

Man kennt und vertraut sich, das wird auch bei der nächsten Kundin deutlich. Sie bestellt sich einen Cappuccino – und nimmt das Getränk samt Geschirr mit nach draußen. „Alles okay, das Geschirr bringt sie wieder. Sie setzt sich nur auf eine Bank“, sagt Bitto. Und lacht wieder – sein Gemüt wirkt ansteckend. Er macht Späße mit seinen Kunden. „Buon giorno! Hast du gar keinen Urlaub?“, fragt er seinen nächsten Gast. „Nein, aber viel Gartenarbeit zu erledigen“, antwortet dieser. Bitto greift zum Eislöffel. „Eine Kugel Haselnuss?“ Nach Ende des Smalltalks blickt Bitto zum Mann von der Zeitung. „Er nimmt immer Haselnuss.“

28 verschiedene Eissorten hat die Fantasy im Angebot – und die werden alle in einem Arbeitsbereich hinter dem Verkaufsraum selbst hergestellt. Bitto zeigt durch eine kleine Tür. „Gucken Sie ruhig, in einer Minute ist es fertig.“ An der Eismaschine steht sein Kollege Mirko Furlan und zieht die kühle Masse aus dem Zubereitungsgerät heraus. „Vanille“, sagt Furlan, „heute mache ich zwei Behälter davon. Vanille ist immer noch der Klassiker und geht am besten weg – vor allem bei den Temperaturen.“

Mirko Furlan bereitet Vanilleeis zu. Quelle: Stephan Hartung

Die sommerlichen Temperaturen sollen auch gleich vorn im Ladengeschäft eine Rolle spielen – und dafür sorgen, dass sich Bitto täuscht. Er schaut nach draußen, vor der Tür steht ein älterer Mann. „Das ist Doctore. Er nimmt immer einen Kaffee.“ Doctore, das ist in Wirklichkeit Wolfgang Schulz. Aber den Doktor der Betriebswirtschaft kennt hier niemand unter seinem normalen Namen. „Buon giorno, Doctore, wie geht es? Wieder einen Kaffee, wie immer?“ Doctore lacht und nickt, hebt aber den Zeigefinger. „Heute bitte eine Kugel Schokoladeneis dazu“, sagt er und zeigt nach draußen. „Es sind 28 Grad, da darf ich mir ein Eis gönnen.“

Außer Kaffee und Schokoladeneis gibt es auch einen Espresso für Hannelore Müller, die Frau vom Doctore. Sie nimmt einen Schluck und schaut, wie Ennio Bitto den nächsten Kunden bedient. „Er macht das immer so nett, ich sehe da sehr gern zu“, sagt Müller und betont, „dass Herr Bitto nach Saisonschluss immer Eis an die Kinder aus Wennigsen verschenkt“.

Saisonschluss, das ist für Bitto und sein Team etwa im Oktober. Dann geht er zurück in seine alte Heimat nahe Venedig, Ende Februar kehrt er zurück und eröffnet die Fantasy wieder. „Dann ist die Baustelle auf der Hauptstraße endlich fertig, und es gibt hier viele Parkplätze“, sagt Bitto. Denn die Baustelle habe sich auf die Laufkundschaft ausgewirkt. Und Corona sowieso, „weil abends nicht mehr viele Leute unterwegs sind und sich nach einem Restaurantbesuch noch ein Eis holen“.

Ein schönes Gedeck für die Kunden. Quelle: Stephan Hartung

Bleibt nur noch die Frage zu klären: Was ist eigentlich seine eigene Lieblingssorte? „Stracciatella und Amarena.“ Und Appetit auf Eis, auch wenn der Arbeitstag in seinem Café vor allem in den Sommermonaten von 10 bis 22 Uhr dauert, hat er trotzdem noch. „Doch, das schmeckt mir immer“, sagt er – und lacht wieder.

Von Stephan Hartung