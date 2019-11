Bredenbeck

Volles Haus beim Auftritt der beiden hannoverschen Kolumnisten und Satiriker Uwe Janssen und Imre Grimm in Bredenbeck – und dazu eine vielversprechende, rundum gelungene Premiere: Der Comedyabend war für den Bredenbecker Förderverein für Kunst, Kinder und Kultur (K-hoch-3) die erste Veranstaltung im neuen Dorfgemeinschaftshaus, das erst im Juni eröffnet worden war.

Schöne Kulisse, tolle Akustik

Stefanie Rogge vom Vereinsteam schwärmt von der schönen neuen Kulisse und der wunderbaren Akustik: „Sich in neue Räumlichkeiten einzufinden, ist aufregend. Nicht nur die Besucher, auch wir haben die Atmosphäre sehr genossen.“ Außerdem, sagt sie, sei die Show von Imre Grimm und Uwe Janssen einfach genial und äußerst unterhaltsam gewesen.

Und es hat Ping! gemacht: Imre Grimm (links) und Uwe Janssen in Bredenbeck. Quelle: privat

Das Publikum hatte offenbar auch nichts anderes erwartet. Die Karten für den Abend mit Janssen und Grimm waren schnell ausverkauft. Dabei passen 150 Zuschauer in den großen Saal des Dorfgemeinschaftshauses und damit sogar doppelt so viele Gäste wie auf den Kornboden bei Warnecke, wo die Kulturveranstaltungen von K-hoch-3 bislang zumeist stattgefunden hatten. Eine Besucherin holte sich nach dem Auftritt die neue CD der beiden Journalisten und bedankte sich bei ihnen für einen schönen Abend. Sie habe lange nicht mehr so gelacht.

Neues Programm kommt Anfang des Jahres

Jetzt ist bei K-hoch-3 erst einmal bis zum Frühjahr Pause. Das neue Programm für das nächste Jahr ist noch in Arbeit. „Es steht noch nicht ganz, irgendwann Anfang des Jahres werden wir es dann vorstellen können“, kündigt Rogge an. Geplant sind fünf, vielleicht sogar sechs Veranstaltungen.

