Wenngsen

Jetzt sind es nur noch knapp dreieinhalb Wochen bis zur Premiere – und langsam, aber sicher geht es ans Eingemachte. Die Klosterbühne steckt mitten in den Proben für ihr neues Stück „Harold und Maude“ nach der schwarzhumorigen Kultkomödie aus den Siebzigern. Erzählt wird die urkomische Liebesgeschichte zwischen dem todessüchtigen, neurotischen 18-jährigen Harold und der impulsiven 79-jährigen Maude. Die beiden lernen sich bei ihrem Hobby kennen: sie lieben Beerdigungen. Harold ist fasziniert von Maudes Exzentrik und verliebt sich in sie.

Harold und Maude: Levi Wessel (21) und Rosemarie von Strohe (65) spielen auf der Bühne das kuriose Liebespaar. Quelle: Jennifer Krebs

Auf der Bühne spielt Rosemarie von Strohe (65) die lebensfrohe Maude, Levi Wessel (21) spielt Harold. Es sei ihre erste große Rolle – „und ich freue mich unheimlich darüber“, sagt Rosemarie von Strohe. „Harold und Maude“ sei Kult. Seid sie ihn das erste Mal gesehen habe, gehöre er zu ihren Lieblingsfilmen. Dieser Film ginge einfach ans Herz.

Harold (Levi Wessel) inszeniert seinen Selbstmord und will sich erhängen. Quelle: Jennifer Krebs

Inzwischen hat sich das Ensemble den Film mehrfach angesehen. „Wir lieben diesen Film“, sagt Klosterbühnen-Regisseurin Noa Wessel. Die Klosterbühne hatte sich zwar die Theatervorlage vom Verlag besorgt, doch schnell gemerkt, das es der Geschichte von Colin Higgins im Film nicht gerecht wird. „Die Theaterfassung war enttäuschend und hat uns überhaupt nicht gefallen. Sie nimmt zu viel weg. Deswegen haben wir den Film zu unserer Vorlage gemacht“, sagt Wessel.

Das Amateurtheater setzt bewusst auf Ähnlichkeiten mit dem Film wie mit Kostümen im 70er Jahre-Stil, aber auch mit der Spielweise. Besonderer Kniff: Es wurden Außenszenen gedreht, die auf der Bühne eingespielt werden. Wegen der komplexen Abläufe müssen auf der Bühne alle immer total konzentriert sein. Manche Szenen sind ziemlich kurz, wie die schnellen Schnitte im Film. Ein richtiges Bühnenbild gibt es nicht, weil sonst alle drei Minuten umdekoriert werden müsste. Die Klosterbühne probiert es diesmal anders. „Die Requisiten werden angereicht “, sagt Wessel. Diese Aufgabe übernimmt eine Special-Effects-Crew.

Neu für die Klosterbühne ist auch die Live-Band. Die Filmmusik von „Harold und Maude“ stammt von Cat Stevens. Es gibt eine Playlist von neun Liedern – „wir spielen nicht alle, aber viele“, sagt Wessel und ist begeistert, wie gut das alles klappt. Es sei toll, mit einem Ensemble zu arbeiten, das Lust habe, sich auf neue Sachen einzulassen.

Und hoch mit der Leiche: Nele Oetjens wird abtransportiert. Quelle: Jennifer Krebs

Bei „Harold und Maude“ spielt das gesamte Ensemble mit – „das sind 18 Leute“, sagt Bühnensprecherin Anja Fahrenbach. Anfangs wurde viel in Grüppchen geprobt, inzwischen geht’s ums große Ganze. Vor allem am Probenwochenende in Loccum wurde viel geschafft. Die Klosterbühne hält sich eng am Film, dennoch „nutzen wir die Möglichkeiten und Freiheiten, die uns die Bühne bietet“, sagt Fahrenbach. Um für jeden, der mitspielen wollte, am Ende auch eine Rolle zu haben, wurde kurzerhand auch noch ein Heiratsvermittler in „Harold und Maude“ reingeschrieben.

Hier gibt’s die Karten Proben-Endspurt für die Wennigser Klosterbühne: Am Donnerstag, 20. Februar, ist Premiere für „Harold und Maude“. Die weiteren Termine sind am Freitag und Sonnabend, 21. und 22. Februar, sowie die Woche darauf am Donnerstag, Freitag und Sonnabend, 27., 28. und 29. Februar. Alle Aufführungen beginnen um 19.30 Uhr. Nur am 21. Februar geht es erst um 20 Uhr los. Alle Vorstellungen finden im Wennigser Klostersaal statt. Einlass ist jeweils eine halbe Stunde vor Beginn der Veranstaltung. Für die Aufführungen der Klosterbühne werden keine Karten verkauft. Benötigt werden aber verbindliche Platzreservierungen. Anja Fahrenbach ist telefonisch unter (05103) 925192 zu erreichen. Ein Anrufbeantworter ist geschaltet. Ansonsten können Karten online über die Internetseite der Klosterbühne reserviert werden.

Von Jennifer Krebs