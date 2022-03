Wennigsen

„Verantwortung der Ratsmitglieder in Pandemiezeiten - ist Ernst Herbst als Vorsitzender noch tragbar?“ lautete das Thema, über das der Schulausschuss am Dienstagabend in einer Aktuellen Stunde heftig diskutierte. Der Leiter des Ausschusses und Vorsitzende der CDU-Ratsfraktion war aufgrund seiner Beteiligung an dem sogenannten „Lichtergottesdienst“ in die Kritik geraten. Anders als SPD, Grüne und FDP-WfW, die Herbsts Rücktritt forderten, gab es von der CDU Rückendeckung für den Evestorfer.

Dass in dem Tagesordnungspunkt Zündstoff steckt, war zu erahnen. Und tatsächlich dauerte es nur wenige Minute bis zum Eklat. Anstatt die Sitzungsleitung wegen Befangenheit vorübergehend einem anderen Mitglied zu übertragen, eröffnete Herbst die Debatte um seine Person mit einem Vortrag zur pandemischen Situation in Deutschland. Während SPD-Mitglied Jonas Farwig ihn vehement aufforderte, die Leitung unverzüglich abzugeben, ließ Herbst den entsprechenden Antrag zu Geschäftsordnung zunächst nicht zu. Er sprach stattdessen über Statistiken zu Todesursachen und darüber, wie beispielsweise Schweden mit der Corona-Pandemie umgeht.

Verwaltungsmitarbeiterinnen müssen eingreifen

Erst nach mehrmaliger Aufforderung der anwesenden Verwaltungsmitarbeiterinnen brach Herbst seinen Vortrag ab. „Sie haben gerade gezeigt, dass sie völlig unqualifiziert sind, diesen Tagesordnungspunkt zu leiten. Sie haben das Thema verfehlt. Es ist ungeheuerlich, was sie sich hier geleitetet haben“, kommentierte Farwig den Vorgang.

Danach ging es dann doch noch um den eigentlichen Anlass der Debatte. Mit der Gruppe „Freunde der Kirchen im Calenberger Land“ war Herbst am 31. Januar am umstrittenen „Lichtergottesdienstes“ beteiligt. Aufgrund des Termins an einem Montagabend um 18 Uhr sahen viele Wennigser in der Veranstaltung eine Nähe zu den Montagsspaziergängern.

„Spitzfindiges Verhalten“

Barbara Krüger (Grüne) warf Herbst im Umgang mit der Sache „spitzfindiges Verhalten“ vor. Anstatt offen Position zu eigenen Ansichten zu beziehen, sei diese Spitzfindigkeit „beschämend“. Daher sei eine offene Zusammenarbeit nicht mehr möglich. Herbst selbst hatte seit der Veranstaltung eine Nähe zu den sogenannten „Spaziergängern“ nie ausdrücklich dementiert. Er betonte stets, es handele sich nicht um eine politische Veranstaltung. „Natürlich distanziere ich mich von gewalttätigen Demonstranten“, sagt er nun im Ausschuss, ohne konkret auf die Spaziergängerbewegung einzugehen.

Für die SPD sei der Evestorfer als Schulausschussvorsitzender und somit Ansprechpartner für Schüler, Lehrer und Eltern jedenfalls untragbar geworden. Überhaupt lasse sich die CDU von ihrem Vorsitzenden „durch die Manege führen“, so Farwig. Für die Fraktion FDP-WfW führe laut Mitglied Jost Henkel, „kein Weg daran vorbei, dass Ernst Herbst diesen Ausschussvorsitz abgibt“. Ähnlich äußerte sich das Jugendparlament.

CDU wirft anderen Fraktionen Erpressung vor

Dazu wird es vermutlich aber nicht kommen. CDU-Mitglied Jörn Augsburg stellte jedenfalls klar, dass er die Kritik am Lichtergottesdienst und somit an Herbst selbst für unberechtigt hält. Menschen hätten sich friedlich versammelt, gesungen und gebetet. Sie hätten weder Plakate gezeigt, noch Parolen skandiert, noch hätten Polizei oder Gesundheitsamt einschreiten müssen. „Es war eine friedliche Veranstaltung. Wenn ich das abends um 18 Uhr nicht mehr zulasse, dann weiß ich nicht, was ich abends um 18 Uhr noch zulassen soll“, sagt er.

Zudem warf Augsburg den anderen Fraktionen Erpressung vor. „Lassen Sie das“, sagt er scharf. „Unsere Gemeinde hat Probleme genug, um die wir uns kümmern müssen und für die wir gemeinsam nach den besten Lösungen suchen sollten.“

Herbst unterstellte den anderen Fraktionen, man wollte ihn zwingen, öffentlich Auskunft über seinen Impfstatus zu geben. Die Gegenseite widersprach. In einem Auszug eines Schreibens, das Herbst am Mittwoch dieser Zeitung vorlegte, heißt es: Man wünsche sich vom CDU-Mann, dass er „offen mit seinen Befindlichkeiten umgeht und diese auch kommuniziert“. Wenn jemand nicht geimpft ist und dies aus welchen Gründen auch immer bleiben will, sei dies eine persönliche Entscheidung, die zu respektieren ist – „wenn sie denn offen kommuniziert wird“.

KSG-Schulleiter verlässt Sitzung frühzeitig

Kai Birker, Schulleiter der KGS Wennigsen, bekam von alldem übrigens nichts mehr mit. Sichtlich aufgebracht über Herbsts Auftritt zu Beginn der Debatte hatte er den Bürgersaal kurzerhand verlassen. „Ich hätte erwartet, dass Herr Herbst sich entschuldigt und sich klar von den Vorwürfen distanziert“, sagte er am Mittwoch im Gespräch mit dieser Zeitung. Als Leiter der Sophie-Scholl-Gesamtschule sei er immer für einen offen Dialog bereit. „Außerdem distanziere ich mich deutlich von Coronaleugnern oder anderen vergleichbaren Gruppierungen. Ich bin für eine kollegiale und gute Zusammenarbeit mit allen in der Gemeinde beteiligten Institutionen. Der Eindruck hat sich leider bestärkt, dass Herr Herbst diese Werte nicht vertritt“, urteilt er.

Und weiter: „Aus diesem Grund, fühle ich mich im Schulausschuss unter seinem Vorsitz nicht mehr angemessen vertreten. Daher werde ich an keiner weiteren Sitzung unter der Leitung von Herrn Herbst teilnehmen.“ Seine Entscheidung habe nichts mit der CDU zu tun. „Marianne Kügler hat diesen Ausschuss zuvor jahrelang hervorragend geleitet“, so Birkner über Herbsts Vorgängerin, ebenfalls Christdemokratin.

Von André Pichiri