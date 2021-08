Wennigsen

Eine Elterngruppe aus der kommunalen Kindertagesstätte Vogelnest hat einen Protestbrief an Bürgermeister Christoph Meineke (parteilos) gerichtet. In diesem Schreiben weisen die Eltern auf die Notsituation vieler berufstätiger Väter und Mütter nach dem Wegfall der Spätbetreuung hin. Sie fordern die Gemeinde Wennigsen als Trägerin der Kita auf, den Zustand schnell wieder zu ändern.

Massive Herausforderungen

Nach jüngsten Änderungen des Kita-Gesetzes sehen sich einige Eltern vor massive Herausforderungen gestellt. Weil eine Kinderbetreuung in den Randzeiten durch pädagogische Sozialassistenten künftig nicht mehr erlaubt ist und qualifiziertes Fachpersonal fehlt, hat die Gemeinde den Spätdienst von 15.45 bis 16.30 Uhr vorerst gestrichen. Für berufstätige Eltern stelle sich somit die Frage, wie sie die fehlende Betreuungszeit für ihre Kinder auffangen sollen.

Außerdem stünden kurzfristige Gruppenschließungen im Raum, wenn Erzieherinnen ausfallen und personeller Ersatz auf die Schnelle nicht zur Verfügung stehe. „Im schlimmsten Fall werden wir Eltern erst am betroffenen Morgen informiert. Wie soll man da noch seinen Arbeitstag planen? Welcher Arbeitgeber macht dieses Theater mit?“, schreibt die Gruppe in ihrem Brief an den Bürgermeister.

Personal schnell einstellen

Von Politik und Verwaltung wollen die Kita-Eltern nun wissen, wie geeignetes Fachpersonal schnellstmöglich für das Vogelnest eingestellt werden kann, um die Einschränkungen bei der Kinderbetreuung wieder rückgängig zu machen. „Warum werden die offenen Stellen nicht offensiver beworben, wie es andere Städte machen?“, fragen die Eltern zum Beispiel in ihrem Schreiben. Zudem wünschen sie sich eine Auskunft darüber, welchen zeitlichen Rahmen sich die Gemeindeverwaltung für die Personalbeschaffung gesetzt hat und wann die Kita-Leitung wieder dauerhaft neu besetzt ist, „damit die derzeit kommissarisch eingesetzte Erzieherin wieder in die Kinderbetreuung einsteigen kann“.

Etliche Väter und Mütter fühlten sich in der jetzigen Situation alleingelassen. „ Man hat nicht das Gefühl, dass sich die Gemeinde Wennigsen als Träger der Einrichtung tatsächlich bewusst ist, wie schwer es nun für manche Eltern wird, ihre Kinder zu betreuen“, heißt es in dem Brief an den Bürgermeister.

Von Frank Hermann