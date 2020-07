Wennigsen

„Die magische Zahl in Wennigsen ist die 91“, sagt Barbara Zunker. So viele Kita-Plätze fehlten für das kommende Betreuungsjahr, erklärt die Fachbereichsleiterin Bildung und Soziales. „40 sind es im Krippen- und 51 im Kindergartenbereich. Schön ist was anderes“, fügt Zunker hinzu. Die Thematik ist in der Gemeinde Wennigsen keinesfalls neu. Seit Jahren versuchen Eltern gegen diesen Missstand anzukämpfen, der nun durch die Corona-Krise zu einem noch größeren Problem geworden ist. Immer mehr gerät auch die Arbeit des Bürgermeisters in die Kritik, wie bei der Sitzung des Ausschusses für Bildung, Kinderbetreuung und Sport am Mittwoch deutlich wurde.

„Transparente Kommunikation und vorausschauendes Mitdenken“, forderte Torben Krone aus Holtensen zu Beginn der Sitzung. Der Familienvater zeigte sich verärgert über Bürgermeister Christoph Meineke. Dieser habe sich und die Arbeit der Verwaltung als treibende Kraft für die im Dorfgemeinschaftshaus organisierte Betreuung der zweiten Gruppe aus der Kita Nimmerland dargestellt. Ganz klar sei es aber die Hartnäckigkeit der Eltern gewesen, die diese Notlösung im Endeffekt ermöglicht habe, meinte Krone.

Anzeige

Bürgermeister lobt Kommunikation

„Ich habe das nie als meinen Verdienst dargestellt“, konterte Meineke. Wichtig sei zunächst einmal, dass die Situation geregelt wurde. Er habe lediglich die intensive Kommunikation zwischen Verwaltung und Eltern gelobt. Diese werde es auch vereinfachen, für die Zukunft Lösungen zu finden. Es gebe bereits konkrete Pläne – und einige, die noch vage seien. Meineke nannte die bekannte Idee, eine Übergangskita in Degersen einzurichten, wo Container aufgestellt werden sollen. Der Waldorfverein überlege weiterhin, an der Albert-Einstein-Straße ein Grundstück zu kaufen, um dort Kinder zu betreuen. In Bredenbeck bestehe die Möglichkeit, in einem Gebäude eine Großtagespflege einzurichten. All diese Vorhaben befänden sich noch immer in der Prüfung.

Weitere HAZ+ Artikel

Eine weitere Überlegung sei es, eine Kita in der ehemaligen Flüchtlingsunterkunft an der Max-Planck-Straße einzurichten, erklärte der Bürgermeister – äußerte jedoch sogleich Zweifel. Möglicherweise lasse sich der Bebauungsplan dort nicht so einfach ändern, da sich das Gebäude im Industriegebiet befinde. „Kindergärten und Gewerbegebiete vertragen sich nicht.“

Bauantrag für AWO-Kita eingereicht

Ein Plan jedoch nimmt laut Meineke Gestalt an. „Den Bauantrag für die neue AWO-Kita haben wir inzwischen eingereicht“, berichtete er. Dennoch hagelte es von den Ausschussmitgliedern Kritik. Fehlendes Engagement warf dem Bürgermeister etwa Hans-Jürgen Herr ( FDP) vor. „Das Thema ist seit Langem vom Verwaltungsausschuss als sehr dringlich eingestuft worden“, sagte er. Es sei äußerst bedauerlich, dass die Eltern nun diese lange Verzögerung – ursprünglich hätte die Kita in diesem Sommer eröffnen sollen – und die unglückliche Zusammenarbeit mit der Klosterkammer ausbaden müssten.

Auf dieser Wiese zwischen Marie-Suchacz- und Hildegard-von-Bingen-Straße soll die neue Kita gebaut werden. Quelle: Jennifer Krebs (Archiv)

Künftig sollte sehr gründlich überlegt werden, ob die Klosterkammer ein verlässlicher Vertragspartner sei, da es dort immer Verzug gebe, meinte auch Joachim Batke ( CDU). Ingo Klokemann ( SPD) kritisierte, dass die Vergabekriterien für die Plätze von der Gemeinde nie genug Beachtung bekommen hätten. Diese seien gerade für Alleinerziehende wichtig. „Wir rennen dem Bedarf hinterher. Das haut alles hinten und vorne nicht hin“, bekräftigte Gun Wittrien von den Grünen.

Leidtragende sind Kinder und Eltern

Auch Jonas Farwig ( SPD) sparte nicht mit Kritik. Er sehe das große Problem in der „Informationspolitik der Gemeinde – wenig Transparenz, wenige klare Aussagen und wenig Engagement“. Trotz der pessimistischen Stimmung im Saal versuchte Meineke immer wieder, deutlich zu machen, dass die Gemeinde bemüht sei, die Situation zu verbessern. „Wir sind dabei, Lösungen zu finden.“

Torben Krone und einige weitere Eltern im Zuschauerraum wirkten enttäuscht. Sie seien ebenso wie die Kindern die Leidtragenden, es liege noch ein weiter Weg vor ihnen. „Mein jüngstes Kind kommt in zwei Jahren in die Schule“, sagte der Vater. Vielleicht werde er von seinem Engagement für mehr Betreuungsplätze nicht einmal mehr selbst profitieren. Aber er mache trotzdem weiter. „Das verspreche ich.“

Von Janna Silinger