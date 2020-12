Das Projekt Frühe Hilfen – Frühe Chancen, das von der Region Hannover unterstützt und begleitet wird, wendet sich an Familien mit Kindern vom Säuglings- bis zum Grundschulalter. Zentrale Punkte sind unter anderem ein gesundes Aufwachsen, eine angemessene Bildung, eine altersgerechte Betreuung für alle Kinder und ganzheitlicher Kinderschutz. Dazu wurde auch in Wennigsen ein Netzwerk aufgebaut, damit Eltern bei all ihren Fragen den richtigen Ansprechpartner und die richtigen Angebote finden. Gemeinsam erarbeiten die Experten und Fachkräfte neue Angebote und tauschen sich regelmäßig aus, um Eltern und ihre Kinder auf ihrem Lebensweg begleitend, beratend und vermittelnd zur Seite stehen zu können. Die Region Hannover unterstützt und begleitet das Projekt. Weitere wichtige Informationen gibt es unter wennigsen.de/fruehe-hilfen.