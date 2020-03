Wennigsen

Um die weitere Ausbreitung des Coronavirus zu verhindern, sind zurzeit alle Kindertagesstätten, Krippen, Horte und Kindertagespflegestellen geschlossen. Seitdem werden dort in einer Notbetreuung ausschließlich Kinder von Beschäftigten in Berufen betreut, die in dieser Zeit unverzichtbar sind. Alle anderen Kinder müssen zu Hause bleiben. Die Gemeinde Wennigsen weist darauf hin, dass Eltern, deren Kinder derzeit nicht in einer Einrichtung betreut werden, auch keine Gebühren bezahlen müssen. Dies betrifft die Betreuungskosten inklusive Essensgeld für die Dauer der Schließzeit.

Darauf haben sich die Kommunen regionsweit verständigt. Auch die Kommunalaufsicht, die bei der Region Hannover angesiedelt ist, trägt diese Lösung mit. Diese Regelung ist am Montag in einer Telefonkonferenz aller Bürgermeister mit dem Regionspräsidenten abgestimmt worden. „Ich habe mit den Fraktionsvorsitzenden und der Bildungsausschussvorsitzenden gesprochen – der Rat der Gemeinde Wennigsen steht hinter dieser Lösung“, sagte Bürgermeister Christoph Meineke am Dienstag.

Lösung wird erarbeitet

Wie die Lösung in Wennigsen ausgestaltet sein wird, erarbeitet der Fachbereich Soziales und Bildung der Gemeinde derzeit. Wennigsen habe eine hoch differenzierte Trägerstruktur, was die Situation erschwere. Denn zu den kommunalen Kindergärten kommen Einrichtungen freier Träger und der Wohlfahrt – etwa Einrichtungen der Johanniter-Unfallhilfe, der Kirche, der Arbeiterwohlfahrt oder einer Elterninitiative. Auch müsse für die Kindertagespflege, bei der Tagesmütter die Kinder betreuen, noch eine Lösung erarbeitet werden.

Grund für eine Sondersitzung des Rates sei diese Regelung nicht. „Die Satzung muss aktualisiert und angepasst werden, um diesem Ereignis gerecht zu werden“, sagt Fachbereichsleiterin Barbara Zunker. Die Beiträge würden zunächst kurzfristig ausgesetzt, bis eine Lösung politisch beschlossen sei.

