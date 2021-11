Wennigsen

Viertklässlerin Lena von der Grundschule Wennigsen weiß genau, was sie tut. „Mir ist es wichtig, dass wir saubere Luft atmen können. Dazu brauche wir gesunde Bäume“, sagt die Schülerin und packt mit an, damit wieder mehr gesunde Bäume im Deister wachsen. Gemeinsam mit weiteren rund 25 Kindern und Jugendlichen aus den EnerGenies-Gruppen der Grundschule Wennigsen sowie der Sophie-Scholl-Gesamtschule hat Lena am Dienstag mehr als 100 junge Baumsetzlinge in einem Waldstück des Deisters gepflanzt.

Fläche in der Argestorfer Spitze

Auf einer rund 2000 Quadratmeter großen Fläche in der sogenannten Argestorfer Spitze haben die Klosterforsten erst vor wenigen Tagen die von Borkenkäfern befallenen Bäume gefällt – und das Waldstück nun für die Baumpflanzaktion der jungen EnerGenies zur Verfügung gestellt. Zudem spendierten die Klosterforsten rund 110 junge Setzlinge: Haselnuss, Eberesche, Holunder, Esskastanie und ähnliche Baumsorten, die später Früchte tragen.

Julien (links) und Sophie aus dem fünften Jahrgang der Sophie-Scholl-Gesamtschule setzen einen jungen Baum in den Waldboden. Quelle: Frank Hermann

„Auf diese Weise soll hier ein kleiner Naschwald entstehen“, erläutert Stefanie Grevelhörster, zuständige Revierleiterin der Klosterforsten. Sie begrüßt und unterstützt die Baumpflanzaktion der Schülerinnen und Schüler, die auf diese Weise einen praktischen Beitrag zum Klimaschutz leisten. „Eine super Sache. Ich freue mich immer darüber, wenn junge Leute in den Wald kommen und die Natur wertschätzen“, sagt die Revierleiterin und hilft Lena sowie deren Mitschülerinnen Karlotta und Eleni aus der dritten Grundschulklasse dabei, einen jungen Baum standfest ins Erdreich zu setzen.

Der Natur und dem Klima helfen

Karlotta und Eleni engagieren sich voller Überzeugung bei den EnerGenies, die sich als Klimaschutzprojekt an Wennigser Schulen und Kindergärten für eine nachhaltige Entwicklung einsetzen. „Wir wollen der Natur und dem Klima helfen“, betonen die beiden Drittklässlerinnen. Diese Motivation treibt auch die älteren Schülerinnen und Schüler von der Sophie-Scholl-Gesamtschule an. „Irgendjemand muss es ja tun. Denn eine intakte Natur ist wichtig für unsere Zukunft“, erläutert beispielsweise Sophie aus der fünften Klasse, die zusammen mit Julien bei der Aktion mitmacht.

Im Vorfeld der Pflanzung haben sich die Kinder und Jugendlichen laut Lehrerin Heike Schaal intensiv mit der Bedeutung von Bäumen für den Klimaschutz befasst – und sich darüber in Briefwechseln auch mit den Partnerschulen Lambo Estate und Loitare Secondary in Tansania ausgetauscht. Im Ergebnis hatten sich die Schüler aus Wennigsen und aus Tansania dazu verabredet, zur selben Zeit junge Bäume zu pflanzen. Schaal spricht mit Blick auf diese Kooperation von einer wichtigen „Vernetzung für mehr Klimaschutz“, denn der Klimawandel sein ein globales und gehe alle Menschen an.

Videobeitrag am Donnerstag zu sehen

Zu sehen ist die Aktion der Wennigser EnerGenies übrigens auch am Donnerstag, 4. November, im Filmbeitrag aus Wennigsen für den Livestream anlässlich der Weltklimakonferenz in Glasgow. Wer den Beitrag im Online-Stream sehen will, kann sich über diesen Link registrieren lassen: https://www.eventbrite.co.uk/e/sustainability-in-healthcare-and-education-global-challenges-and-solutions-tickets-180903857307

Unesco-Mitarbeiter Julian Fisher hat in Kooperation mit Klimaschutzmanager Jan Krebs diesen Videobeitrag aus der kleinen Gemeinde für die große Weltkonferenz organisiert.

Von Frank Hermann