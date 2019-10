Wennigsen

Es ist ein produktives Wochenende gewesen: Um zu diskutieren, Ideen auszutauschen und zu planen, hat das neue Wennigser Jugendparlament (Jupa) drei ergiebige Klausurtage im Schullandheim Riepenburg bei Hameln verbracht. Mit dabei waren ehemalige Jupa-Mitglieder, die Jugendpflege und Vertreter der Ratsparteien, die das Jugendparlament als Mentoren unterstützen. Auch Bürgermeister Christoph Meineke schaute am Sonnabend vorbei.

Klimaschutz und Fridays für Future

Im Juni hatte sich das neue Jugendparlament um Jugendbürgermeister Ole Hagen und seine Stellvertreterin Mara Kempken konstituiert. Beim Klausurwochenende wurden unter anderem Ideen, Gedanken und Vorstellungen über den nächsten Infoabend ausgetauscht und die Positionierung des Jugendparlaments zu Fridays for Future und Klimaschutz diskutiert. Die elf Jugendvertreter nutzten außerdem die Zeit dafür, um sich mit dem Bau des Skate- und Bikeparks am Bröhnweg und der Konfliktsituation an der Sophie-Scholl-Gesamtschule zu beschäftigen.

Was für Regeln soll der KGS-Treffpunkt haben?

Welche für Regeln sollen für den Jugendtreffpunkt an der KGS gelten? Wennigsens Ratspolitiker wollen unbedingt erst die Meinung des neuen Jugendparlaments dazu gehört haben, ehe sie eine Entscheidung über die Spielplatzsatzung und die Kleinspielfelder an der Gesamtschule treffen. Da das Jugendparlament das Thema bei einer weiteren Sitzung fortsetzen wird, will es sich erst danach öffentlich dazu äußern.

Von Jennifer Krebs