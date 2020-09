Wennigsen

Die Arbeitsgemeinschaft (AG) Klimaschutz macht sich dafür stark, die Carsharing-Angebote in der Gemeinde Wennigsen auszubauen und dabei auch einen Schwerpunkt auf die Elektromobilität zu setzen. Erste Erfahrungen mit dem Teilauto am Bahnhof stimmen die AG-Mitglieder zuversichtlich, mit weiteren Stationen für solche Mehrfachnutzungen einen größeren Bedarf abdecken zu können.

Erfolgreiche Probephase

Bereits seit rund 17 Jahren betreibt der Carsharing-Anbieter Stadtmobil aus Hannover einen Teilauto-Standort am Wennigser Bahnhof. Zuletzt stationierte Stadtmobil während einer dreimonatigen Probephase zusätzlich ein Fahrzeug mit Elektroantrieb – in Kombination mit Wennigsens derzeit einziger öffentlicher Stromtankstelle am Heisterweg.

Anzeige

Nach Einschätzung von Jonas Farwig, Vorsitzender der Rats-AG für Klimaschutz, spricht die Resonanz für sich: „Die Fahrzeuge sind zu 50 Prozent ausgelastet. Das ist ein sehr gutes Ergebnis“, betont der Kommunalpolitiker.

Weitere HAZ+ Artikel

Die AG hat sich in ihrer jüngsten Sitzung dafür ausgesprochen, weitere Standorte für Teilautos im Wennigser Ortszentrum einzurichten. „Zum Beispiel in Rathausnähe“, sagt Farwig, der ebenso wie seine AG-Kollegen weitere Möglichkeiten sieht, diese Form der modernen Mobilität in der Gemeinde zu forcieren.

Teilautos für die Verwaltung?

Dazu gehöre ein politischer Vorstoß der Grünen, den Fuhrpark der Gemeindeverwaltung mit Teilautos zu bestücken. Die Fahrzeuge könnten dann außerhalb der Dienstzeiten, so lautet die Idee, privaten Nutzern zur Verfügung stehen.

Diesen Ansatz solle der Rat nun im politischen Raum weiter vorantreiben und dabei auch die Elektromobilität im Blick behalten. „Die Klima-AG bevorzugt ganz eindeutig diese Form der Mobilität“, sagt Farwig. Darum sei es auch wünschenswert, das Versorgungsnetz mit weiteren Stromtankstellen in Wennigsen auszuweiten.

Von Frank Hermann