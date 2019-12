Wennigser Mark

Als sie geboren wurde, war der Erste Weltkrieg gerade ein Jahr vorbei: Erika Priddat feiert ihren 100. Geburtstag. In großer Runde hat sie am Montag gemeinsam mit Familie, Freunden und Pflegepersonal im Alten- und Pflegeheim Auf dem Lichtenberg in der Wennigser Mark auf das Jubiläum angestoßen. Auch Wennigsens Bürgermeister Christoph Meineke ließ es sich nicht nehmen, persönlich zu gratulieren.

Von Wennigsens Bürgermeister Christoph Meineke gibt es zum Geburtstag ein Glas Honig und eine Urkunde. Quelle: Heidi Rabenhorst

Erika Priddat wurde am 30. Dezember 1919 in Weimar geboren. Zusammen mit ihrer jüngeren Schwester Charlotte, die 2018 im Alter von 95 Jahren starb, wuchs die spätere Kindergärtnerin in Leuna nahe der Domstadt Merseburg auf. Ihren Ehemann Gerd Priddat lernte sie während des Zweiten Weltkriegs in Frankreich kennen, wo sie in dem Küstenstädtchen La Rochell in einer Frontbuchhandlung arbeitete, die Soldaten mit deutscher Literatur versorgten.

Es sei Liebe auf den ersten Blick gewesen, erzählt Priddat, die geistig noch sehr rege ist. Einfach sei es nicht gewesen in den Kriegsjahren. „Geheiratet haben wir erst 1949. Zuvor war mein Mann in Kriegsgefangenschaft in England und Kanada gewesen.“ Schon kurz nach der Hochzeit fand der gelernte Schriftsetzer Arbeit in der Druckerei eines großen Verlages in Celle und war dort bis zur Rente technischer Betriebsleiter. Die drei Kinder wurden 1950, 1952 und 1955 geboren.

Erika Priddat mit ihren Kindern Birger (von links), Kirsten und Ingo Priddat. Quelle: Heidi Rabenhorst

Und wie wird man gesund 100 Jahre alt? Priddats Tipp für ein langes Leben: „Ich bin immer in Bewegung. Nur still herumsitzen, das hat es bei mir noch nie gegeben.“ Auch jetzt gehe sie morgens und nachmittags allein eine Runde spazieren. „Diese Verdauungsspaziergänge mit dem Rollator halten mich gesund“, sagt sie. Mit ihrem Mann, der vor zwölf Jahren starb, sei sie gerne gewandert. Wandern sei das größtes Hobby in den 58 Ehejahren gewesen. „Wir waren so richtige Naturmenschen“, sagt Priddat. Ihre große Leidenschaft sei außerdem das Tanzen und Turnen gewesen. „Heute kann ich zwar nicht mehr herumspringen, aber die Spaziergänge gehören zu meinem Alltag dazu .“

Nach einem Oberschenkelhalsbruch zog Priddat vor zwei Jahren ins Haus am Lichtenberg in die Wennigser Mark. Zuvor lebte sie in Uelzen. Große Freude bereiten ihr vor allem die drei Enkel und vier Urenkel.

Lesen Sie auch

Seltener Geburtstag: Warum diese 105-Jährige aus Hannover mit einer Drittklässlerin feiert

Von Heidi Rabenhorst