70 Evestorfer haben der Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft gedacht und am Volkstrauertag am Kriegerdenkmal einen Kranz niedergelegt.

Evestorfs Ortsbürgermeister Ernst Herbst erinnerte in seiner kurzen Ansprache an die Öffnung der innerdeutschen Grenze vor 30 Jahren. Die Freude über den Fall der Mauer und die Trauer über die vielen, die ihren Freiheitswunsch mit dem Leben bezahlt haben, seien in ihrer emotionalen Verschiedenheit eine fortwährende Mahnung, beim Streben nach Frieden und Freiheit die Erinnerung an die Schrecken von Krieg, Vertreibung und Unrechtsherrschaft nicht zu vernachlässigen.

Er dankte der Feuerwehr und der Chorgemeinschaft Fidelia für ihr Engagement, das Gedenken an die Toten aufrechtzuerhalten.

Der Überfall auf Polen vor 80 Jahren

Auch Pastor Marcus Lüdde betonte die Notwendigkeit und den Wert von Gedenkarbeit. Er erinnerte an den Überfall auf Polen vor 80 Jahren. Das Eingeständnis dieser historischen Schuld sei ein langer, schmerzhafter Prozess gewesen, die Aufarbeitung aber keine Schande, wie Ewiggestrige uns weismachen wollten, sondern eher ein Anlass für Stolz auf unsere Zivilgesellschaft, die durch vielfältige Aktivitäten die Versöhnung mit den polnischen Nachbarn vorangetrieben hat.

Er zitierte den Friedensnobelpreisträger Elie Wiesel, der gesagt hat: „Wer sich verschwört, die Erinnerung an die Opfer auszulöschen, der tötet sie ein zweites Mal.“ Lüdde schloss seine Ansprache mit einer Aufforderung an alle: „Angemessenes Gedenken und Erinnern sind Bürgerpflicht!“

Die Teilnehmer an der Gedenkveranstaltung nutzten die Möglichkeit, im Anschluss diese Gedanken bei Kaffee und Kuchen im Dorfgemeinschaftshaus zu vertiefen.

