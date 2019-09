Argestorf

Im Calenberger Land werden Dorfflohmärkte immer beliebter. Manche Orte eignen sich für dieses Konzept mehr, andere weniger. Der Pilotversuch im überschaubaren Argestorf zeigte, dass die Wennigser Dorfgemeinde mit ihren wenigen Seitenstraßen wie dafür gemacht zu seien scheint. Und das, obwohl für die Veranstalter in diesem Jahr keine perfekten Bedingungen herrschten.

Am Sonnabend luden die Bewohner Argestorfs zum ersten Flohmarkt in ihr Dorf. Entlang der Calenberger Straße und der Lübecker Straße boten rund 40 Anwohner unter dem Motto „Ein Dorf räumt auf!“ ihre überschüssigen Waren zum Verkauf an. Bei bestem Wetter schlenderten zahlreiche Besucher durch das 300-Seelen-Dorf am Fuße des Deisters. Praktisch am Konzept: Die Anwohner brauchten ihre Waren nur vor das Haus- oder Garagentor zu stellen.

Anwohner bieten Kaffee und Waffeln an

Obwohl durch den Umbau des Feuerwehrgerätehauses im Ortskern keine Fläche für Kinderattraktionen oder Kaffee- und Kuchenverkauf vorhanden war, fehlte es den Besuchern an nichts. Einige Anwohner boten neben ihrem Hausrat auch selbst gebackene Waffeln an. Wieder andere stellten Kaffeekannen zur Selbstbedienung gegen eine Spende für das Tierheim vor die Haustür.

Von 11 bis 16 Uhr konnten die Besucher neben Artikeln aus dem Haushalt oder Trödel auch nützliche und kuriose Dinge zum Thema Garten, Werkzeuge, Spielzeuge oder Kleidung entdecken und für einen geringen Preis erwerben. Auch Angler fanden Zahlreiches für ihre Ausstattung: Angeln, Kescher, Köder und vieles mehr etwa an einem Stand in der Lübecker Straße.

Große Konkurrenz für Flohmarkt

„Schade, dass die Feuerwehr gerade jetzt umbaut“, sagt Initiatorin Julia Becker, die sich für die erste Ausrichtung eines Dorfflohmarkts engagiert hat. „Wir hätten uns sonst sehr gefreut, wenn sich auch die Jugendfeuerwehr hätte beteiligen können. Aber das ging in diesem Jahr damit leider nicht“, sagt sie. Schlecht gelaunt musste sie trotzdem nicht sein: An jedem Stand war durchgehend Besuch, obwohl in Gehrden gleichzeitig ein weiterer Flohmarkt in der Region stattfand.

Ob Fiete mit dem antiken Spielzeug etwas anfangen kann? Quelle: Patrick Schiller

Helmut Karlibowski aus Wennigsen verweilte länger an einem Stand mit zahlreichen antiken Gegenständen. Besonders die alten Spielzeuge wie eine Pferdeschaukel hatte es ihm und seinem elf Wochen alten Mischlingsrüden Fiete angetan. „Sowas findet man ja sonst nirgends mehr“, sagte Karlibowski.

Von Patrick Schiller