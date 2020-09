Degersen

Mitorganisator Dirk Sennholz freut sich schon: Auch mindestens 15 Landmaschinen aus Seelze, Gehrden, Evestorf und aus dem Dorf selbst werden beim ersten Treckerkonzert in Degersen vorfahren – so viele seien bis jetzt angemeldet worden, sagt er. Trotz Corona soll es am Sonnabend, 5. September, auf dem Sportplatz in Degersen mit Stimmungsmacher-Band Dick & Durstig rund gehen. Veranstalter sind der SV Degersen und die Treckerfreunde Degersen.

Ob mit oder ohne Trecker

Der Einlass beginnt bereits um 15 Uhr. Die Band spielt ab 18 Uhr. 500 Besucher sind erlaubt – ob mit oder ohne Trecker. An den Bierzeltgarnituren können Gruppen bis zu zehn Personen sitzen. „Es geht aber auch nur zu Zweit“, sagt Sennholz. Coronakonform stehen die Tische zwei Meter auseinander.

Karten im Vorverkauf

Der Eintritt kostet 9 Euro. Karten sind erhältlich in Wennigsen im Papier-Lädchen, Neustadtstraße 22, bei Blumen Theobald, Hauptstraße 15, und im Restaurant am Denkmal, Danquardstraße 25, in Degersen. Es gibt außerdem welche an der Tageskasse.

Von Jennifer Krebs