Sorsum

Mehr als 200 Postkarten haben die Erzieherinnen und Erzieher des Marien-Waldorfkindergartens in Sorsum an Eltern verteilt, um gegen das neue Kita-Gesetz zu protestieren. „Aufgrund der Corona-Pandemie und den aktuellen Verordnungen haben wir leider nicht viele Möglichkeiten, Menschen zu mobilisieren und auf das Problem aufmerksam zu machen“, sagt die pädagogische Leiterin Susan Köhler.

„Abgelehnt“ steht auf den Postkarten, die vom Paritätischen Verband zur Verfügung gestellt worden sind, und die die Eltern nun an Kultusminister Grant Hendrik Tonne schicken werden. „Das machen viele Einrichtungen aus Niedersachsen“ sagt Angela Schrader, Geschäftsleiterin des Marien-Waldorfkindergartens. „Um darauf aufmerksam zu machen, dass diese Novellierung in der angestrebten Form absolut nicht zeitgemäß ist.“ Das neue niedersächsische Kita-Gesetz ruft bei dem Marien-Waldorfkindergarten in Sorsum deutliche Kritik hervor. „Das macht wirklich ärgerlich und auch richtig wütend“, sagt Köhler. „Wir alle machen unsere Arbeit mit Liebe und Inbrunst – und dann kommt sowas dabei rum.“

Eltern können mitmachen

Köhler und Schrader hoffen, dass sich noch mehr Menschen an dem Protest beteiligen. „Denn wegen der Corona-Pandemie ist das neue Gesetz in den Hintergrund gerückt, es hat keine große öffentliche Debatte mehr gegeben und auch keine Protestaktionen“, sagt Schrader und weist darauf hin, dass sich alle Interessierten noch an der Postkarten-Aktion beteiligen können: Eine Vorlage zum Ausdrucken gibt es online auf paritaetischer.de.

Schon seit 27 Jahren fordern Fachkräfte und Träger eine Novellierung des Gesetztes, denn die Anforderungen für eine qualitativ hochwertige frühkindliche Bildung haben sich inzwischen erheblich verändert. Die Herausforderungen an die Einrichtungen nehmen stetig zu. „Aber das neue Gesetz enthält keine der schon lange geforderten Veränderungen der Rahmenbedingungen, wie etwa eine Verbesserung des Fachkraft-Kind-Schlüssels in Kindergartengruppen und die damit verbundene Verbesserung der Arbeitsbedingungen der pädagogischen Fachkräfte,“ beschweren sich Schrader und Köhler.

Kita fordert dritte Kraft

Die Situation, dass 25 Kinder im Alter von drei bis sechs Jahren mit unterschiedlichen Familiensprachen, Interessen, Bedürfnissen und Ressourcen ganztägig von nur zwei Fachkräften betreut und in ihrer Entwicklung gefördert werden, müsse dringend verbessert werden. „Immerhin lernen die Kinder bei uns ihre Grundlagen für das Leben – wie etwa sprechen, gehen, denken, sie entwickeln ihre Feinmotorik und lernen alles, was sie im sozialen für das Zusammenleben brauchen“, sagt Köhler.

Und das es anders einfach besser läuft, das könnten die Eltern derzeit gut sehen: „Durch die Notbetreuung kümmern sich mehr Personal um weniger Kinder – und die Eltern sehen, was wir unter diesen Bedingungen leisten können“, sagt Köhler und ergänzt: „Die Kinder sind aktuell einfach viel entspannter, das merken die Eltern dann auch Zuhause und auch die Belastung für die Mitarbeiter ist geringer.“

Zudem würden mehr Mitarbeiter auch dazu beitragen, dem Fachkräftemangel entgegenzuwirken – der Arbeitsplatz würde wieder attraktiv werden.

Recht auf Inklusion wird gefordert

Schulkinder mit Handicap haben das Recht auf Inklusion, Kita-Kinder allerdings nicht: Das Recht auf einen integrativen Kitaplatz sieht auch das neue Kita-Gesetz nicht vor. Köhler und Schrader kritisieren, dass eine inklusive Ausrichtung der Angebote der frühkindlichen Bildung nicht vorgesehen ist und weisen darauf hin, dass dies nicht auf die Realität zutrifft. „Wir haben schon Kinder mit Inklusionsbedarf in den Kitas, auch bei uns – allerdings keine Mittel und auch nicht die Ausstattung, um uns ideal um sie zu kümmern“, kritisiert Köhler.

„Wir fordern die Politik auf, die Novellierung des Gesetzes zu wirklich qualitativen Verbesserungen zu nutzen und sich nicht auf kostenneutrale Verwaltungsanpassungen zu beschränken“, sagt Schrader und hofft, dass die Forderungen aus der Praxis in das neue Kita-Gesetz einfließen, bevor das Gesetz verabschiedet wird.

Von Lisa Malecha