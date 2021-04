Evestorf

Auf den ersten Blick hat die Veranstaltung, zu der Ortsbürgermeister Ernst Herbst am Sonnabend in der Feldmark zwischen Evestorf und Wennigsen eingeladen hat, nicht viel mit einer politischen Kundgebung zu tun. Kein Plakat macht auf sein Anliegen aufmerksam, es gibt keine Flugblätter, Sprechchöre sind nicht zu hören. Einzig am Eingang zu dem mit Absperrband abgesteckten Gelände, auf dem Herbst ein Feuer entfacht hat, bekommen Besucher einen Button in die Hand gedrückt, der sie als Teilnehmer der Aktion ausweisen soll. Viele dieser Anstecker werden allerdings nicht verteilt: Zu Beginn der Protestaktion um 19 Uhr sind neben den Ordnern und einer Musikgruppe kaum Interessierte anwesend.

Ortsbürgermeister Ernst Herbst belehrt die wenigen Besucher über die angeordneten Hygieneregeln. Quelle: Finn Bachmann

Herbst erklärt, er wolle mit dem Feuer die Energiesparmaßnahmen im Ort vorantreiben – mit dem Ziel, das Klima zu schützen. Das bedeutet konkret:Die Straßenbeleuchtung soll um den Nachtmittelpunkt heruntergefahren werden, und die Heizung im Dorfgemeinschaftshaus soll, wenn niemand im Gebäude ist, nicht mit voller Kraft laufen. Warum gerade ein Feuer am Sonnabend vor Ostern aus seiner Sicht das geeignete Protestmittel ist, wo das Verbrennen von Rohstoffen doch gerade der Grund für den Klimawandel ist, erklärt der Lokalpolitiker auf seine Weise: „Das Feuer ist CO2-neutral, weil es nur Kohlenstoff freisetzt, der zuvor aus der Luft gebunden wurde.“

CDU distanziert sich von Aktion ihres Vorsitzenden

Osterfeuer sind in diesem Jahr wegen der angespannten pandemischen Lage eigentlich verboten. Wegen der Anmeldung als vom Grundgesetz geschützte politische Versammlung hatte die Region Hannover die von Herbst organisierte Veranstaltung allerdings genehmigen müssen.

In einer gemeinsamen Stellungnahme bezweifeln Vertreter der Wennigser CDU, deren Vorsitzender Herbst ist, indes den politischen Charakter der Aktion. Das Mahnfeuer sei ein „Osterfeuer in Evestorf unter dem Deckmantel des Demonstrationsrechts“, finden der CDU-Fraktionsvorsitzender Peter Armbrust, die stellvertretende Fraktionsvorsitzende Marianne Kügler und der stellvertretende Gemeindeverbandsvorsitzende Hans von Randow. „Die Veranstaltung ist in einer Zeit, in der gerade auch in Wennigsen erneut die Corona-Infektionszahlen rasant ansteigen, völlig unangemessen und verantwortungslos.“ Auch der Evestorfer Ortsrat distanziert sich von der Aktion: „Dies ist keine Aktion des Ortsrats“, teilen die Mitglieder mit. Herbst sei in dem Gremium der einzige Fürsprecher seiner Protestidee.

Nur wenige Interessierte sind vor Ort

Dass das Interesse an der Veranstaltung nicht rein politisch ist, gibt auch einer der wenigen Gäste zu, die zumeist außerhalb der Veranstaltungsfläche stehen und scheinbar eher zufällig vorbeikommen. „Das ist unser Abendspaziergang“, erklärt der Mann. Dass in Evestorf ein Mahnfeuer brennt, während überall sonst Osterfeuer ausfallen, findet er „überraschend, aber nicht schlimm“.

Freuen sich, während der Pandemie mal wieder auftreten zu dürfen: Die Musiker um Erich Scharnofske begleiten die Aktion. Quelle: Finn Bachmann

Für den von Herbst engagierten Musiker Erich Scharnofske ist die Veranstaltung auch finanziell ein Lichtblick in einer langen Corona-Durststrecke. „Ich bin Berufsmusiker“, sagt er. Obwohl er sich selbst nicht als Teilnehmer der Protestaktion sieht, findet er, das Mahnfeuer sei ein richtiges Zeichen.

