Jahrelang hat der Ortsrat Evestorf versucht, das Feuerwehrhaus und Dorfgemeinschaftshaus so umzuplanen, dass es den aktuellen Ansprüchen genügt. Jetzt steht fest: Das ist ein Ding der Unmöglichkeit. Nun will die Feuerwehr stattdessen ein Konzept für einen Neubau erarbeiten.

Die ursprünglichen Pläne sahen vor, dass das Gebäude, in dem das Gerätehaus der Feuerwehr und das Dorfgemeinschaftshaus eine bauliche Einheit bilden, einen Anbau bekommt. So sollte Platz für eine weitere Umkleidekabine für die Einsatzkräfte sowie für eine neue Küche geschaffen werden. Außerdem sollte das Gebäude ein Frauen- und ein Männer-WC sowie eine behindertengerechte Toilette bekommen.

Die Pläne für den Umbau entsprechen nicht den Vorgaben der Feuerwehrunfallkasse. Quelle: privat

Die Gemeinde hatte die Pläne im Januar an die Feuerwehrunfallkasse (FUK) geschickt – und eine deutliche Antwort erhalten. „Aus Sicht der Unfallverhütung können wir dieser Planung nicht zustimmen“, heißt es im Schriftverkehr von FUK und Gemeinde. Mehrere Vorschriften würden auch in dem umgebauten und erweiterten Gebäude nicht erfüllt. Unter anderem seien Lauf- und Fahrwege nicht getrennt und Sicherheitsabstände nicht gewährleistet. Zudem gebe es weiterhin weder Duschen noch genügend Parkplätze für die Einsatzkräfte, kritisiert die FUK.

Feuerwehr will Umbaupläne aufgeben

„Wir werden die Vorgaben hier nie erfüllen können“, betonte Frank Wenzel, der stellvertretende Ortsbrandmeister. Und selbst, wenn das gelinge, müsste das Leben im Dorfgemeinschaftshaus stark eingeschränkt werden. Das DGH entstand als Anbau am damaligen Spritzenhaus der Feuerwehr. Nach mehreren Erweiterungen erhielt es 1987 seine heutige Struktur. Ein Teil der Räume und Hausanlagen dort werden gemeinschaftlich genutzt. Eigentümer des Hauses ist die Gemeinde Wennigsen, die das Gebäude an den Trägerverein verpachtet hat.

Ortsbrandmeister Harm Kolberg schloss sich der Meinung seines Stellvertreters an. Gemäß der Vorschriften müsste nach einem Einsatz zum Beispiel der Tagungsraum des DGH den Feuerwehrleuten zur Verfügung gestellt werden. Eine Vermietung würde so praktisch unmöglich. Auch die geforderten Parkplätze für die Einsatzkräfte könnten nicht geschaffen werden. „Wenn wir nicht konform sind, sind wir irgendwann die erste Ortsfeuerwehr die verschwinden muss“, warnte Kolberg. „Wir sind der FUK entgegengekommen, aber es reicht nicht.“

Ideen für Neubau werden im September vorgestellt

Sinnvoller wäre aus Sicht von Kolberg und Wenzel ein Neubau an anderer Stelle. „Wir müssen uns hier von der Vorstellung verabschieden, DGH und Feuerwehrgerätehaus zu vereinbaren“, sagte Kolberg. Dieser Meinung schloss sich Holger Urbanek an – in seiner Funktion als Ortsratsmitglied und als Vorsitzender der Dorfgemeinschaft Evestorf. Aus Sicht der Dorfgemeinschaft wäre der Feuerwehrneubau seiner Meinung nach ein Zugewinn. Wenn man anfange, das Feuerwehrhaus am aktuellen Standort zu erweitern, wäre das DGH nicht mehr so nutzbar, wie es jetzt der Fall ist. „Wir sind an einem Punkt, wo unsere Pläne nicht mehr funktionieren.“ Die Einschränkungen, die sich ergeben würden, seien aus Sicht der Dorfgemeinschaft nicht zu akzeptieren.

Ortsbürgermeister Ernst Herbst setzte sich zwar dafür ein, dass die Pläne überarbeitet werden – akzeptierte aber auch die Einwände der weiteren Anwesenden. Nun will die Ortsfeuerwehr Evestorf Pläne für den möglichen Neubau erarbeiten und sich nach geeigneten Grundstücken erkundigen. Erste Ideen sollen im September im Ortsrat vorgestellt werden.

Von Lisa Malecha