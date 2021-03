Evestrof

Die sozialen Einschränkungen der Corona-Pandemie schaffen dank der Fantasie der Evestorferinnen und Evestorfer neue Veranstaltungsformate: So findet in diesem Jahr der von der Abfallwirtschaft der Region Aha unterstützte „große Rausputz“ nicht als fest terminierte Veranstaltung an einem Vormittag statt, sondern auf Initiative von Ulrike Burose als zeitlich flexibles Familienevent. Vom 6. bis 30. März konnten und können sich in Evestorf Familien, Haushalte und Einzelpersonen bei der Organisatorin melden, um Müllsäcke abzuholen und Reinigungsgebiete abzusprechen.

Schon zahlreiche Haushalte haben sich am Rausputz beteiligt. Und das war laut Organisatoren auch bitter nötig: Bereits am ersten Sammelwochenende wurden mehr als 30 Säcke mit allem möglichen Müll gesammelt – vom Mund-Nasen-Schutz über Flaschen und Fastfoodverpackungen bis hin zu Autoreifen war (fast) alles dabei.

„Es ist bedauerlich, dass in den vergangenen Jahren leider keine spürbare Verminderung des achtlos in die Landschaft geworfenen Mülls erkennbar ist“, bedauert Ulrike Burose. Dennoch: Das Gefühl, an der frischen Luft etwas Gutes für die Dorfgemeinschaft getan zu haben, sorge bei allen Beteiligten für zufriedene Gesichter. Nun könne Aha kommen, um den gesammelten Unrat fachgerecht zu entsorgen.

Von Lisa Malecha