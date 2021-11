Evestorf

Die 79-Jährige hat am Sonnabendmittag ihr Auto aus der im Untergeschoss ihres Hauses an der Straße Im Nehrenfelde in Evestorf gelegenen Garage gefahren und am Ende der abschüssigen Garageneinfahrt abgestellt. Sie stieg aus, um das Garagentor zu schließen. Da sie jedoch vergessen hatte, ihren Pkw gegen Wegrollen zu sichern, setzte sich das Fahrzeug in Bewegung und rollte wieder in Richtung Garagentor. Bei dem Versuch, zurück ins Fahrzeug zu gelangen, um die Handbremse zu ziehen, wurde die Frau zwischen Wagen und Seitenwand der Garageneinfahrt eingeklemmt.

Feuerwehrleute sicherten das Auto ab

Alarmiert wurden die Feuerwehren aus Bredenbeck, Evestorf, Holtensen und Wennigsen. Die Einsatzkräfte sicherten das Fahrzeug zunächst gegen das weitere Wegrollen. Anschließend erhielt die Frau eine medizinische Erstversorgung, parallel bereiteten die Feuerwehrleute die Rettung des Unfallopfers mittels hydraulischer Rettungsgeräte vor. Der 79-Jährigen, die bei dem Unglück einen Hüftbruch erlitt, mussten vom hinzugerufenen Notarzt zunächst schmerzlindernde Medikamente verabreicht werden, bevor das Fahrzeug zur Seite gedrückt und die Frau befreit werden konnte. Anschließend brachte der Rettungsdienst die Evestorferin ins Friederikenstift nach Hannover transportiert. Ein ebenfalls alarmierter Rettungshubschrauber kam nicht zum Einsatz.

Nach Angaben der Feuerwehr Bredenbeck war der Einsatz gut 40 Minuten nach der Alarmierung beendet.

Von Mirko Haendel