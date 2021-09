Hannover

Es gibt Dinge im Leben, die lernen Kinder und Jugendliche nicht in ihren Schulbüchern. Für einen Aktionstag zum Thema Prävention von Extremismus hat die Sophie-Scholl-Gesamtschule (KGS Wennigsen) einen Gast eingeladen, der aus eigener Erfahrung weiß, warum junge Menschen in eine Welt voller Hass, Gewalt und Kriminalität abrutschen können. Philip Schlaffer, Ex-Neonazi und Rotlicht-Rocker, musste dafür am Dienstag den Schülerinnen und Schülern des achten Jahrgangs nur seine Lebensgeschichte erzählen. Ein Auftritt, der Eindruck hinterließ.

Schlaffer war jahrelang Teil der gewaltbereiten deutschen Neonazi-Szene, ehe er im Gefängnis den Ausstieg schaffte. Heute setzt er sich im Verein „Extremislos“ und im Internet als bekannter Youtuber aktiv gegen Rassismus und für Demokratie und Toleranz ein.

Vom kleinen „Bolzplatz-Jungen“ zum wütenden Außenseiter

Seine Vergangenheit hat der 43-Jährige hinter sich gelassen, verbergen kann und will er sie bei seinem Auftritt in der KGS jedoch nicht. Die Tätowierungen gehen dem breitschultrigen Mann mit den dicken Oberarmen bis zum Hals, links und rechts prangen zwei große Pistolen. Nur zwei von unzähligen Motiven auf seiner Haut. „Was verboten ist, habe ich mir übertätowieren lassen“, erzählt er. Der Rest gehöre zu ihm und zeuge von den Brüchen in seiner Biografie.

Lesen Sie auch Fridays for Future: So lief der Klimaprotest in Wennigsen

Um aufzuklären, wie er sich radikalisiert hat und wohin ihn das führte, sprach er mit dem kommissarischen Schulleiter Kai Birkner vor den rund 100 Achtklässlern offen aus seinem Leben. Vom „ganz normalen Bolzplatzjungen“, der als Zehnjähriger mit seinen Eltern ins englische Newcastle auswandert und nach vier Jahren – „gerade als ich England lieben gelernt habe“ – wieder zurück nach Deutschland muss. Von da an geht es bergab. Schlechte Noten, runter vom Gymnasium. Der ehrgeizige Vater reagiert mit Liebesentzug. „Lasst euch von Niemandem einreden, ihr seid weniger Wert, nur weil ihr mal eine Fünf in Mathe nach Hause bringt“, gibt Schlaffer den gespannt lauschenden Schülerinnen und Schülern mit auf den Weg.

Philip Schlaffer (r.) im Gespräch mit Kai Birkner, kommissarischer Schulleiter der KGS Wennigsen. Quelle: André Pichiri

Rechtsrock als Einstieg in die Neonazi-Szene

Freundschaft findet der unglückliche Junge auf der neuen Schule bei anderen Außenseitern. Sie hören Rechtsrock, das schweißt zusammen. „Die waren auch wütend, wir haben uns angezogen wie Magnete und uns gegenseitig Stück für Stück radikalisiert“, sagt Schlaffer über seinen Einstieg in die Neonazi-Szene. Die politische Ideologie sei ihm am Anfang gar nicht so wichtig gewesen. „Es war das Gefühl von Wertschätzung und Anerkennung das mich abgeholt hat“, erklärt er seinem jungen Publikum. Und: „Ich habe das Hassen gelernt. Meine ersten Feindbilder waren meine Eltern.“

Als Mutter und Vater ihren Jungen wieder in die Spur bringen wollen, ist es zu spät. Philip wird zum gewalttätigen Intensivtäter, gründet in Wismar die rechte Gruppierung „Schwarze Schaar“, steigt zum kriminellen Rocker-Boss auf – und landet 2014 schließlich im Gefängnis, wo er über Therapien und Täter-Opfer-Aufarbeitung nach zwei Jahren den Ausstieg schafft.

„Aus Hass kann nichts Gutes entstehen“

Als Aufklärer wendet er sich heute bewusst an Kinder und Jugendliche sowie deren Eltern. „Junge Menschen brauchen Zuneigung, Wertschätzung, Anerkennung und Liebe. Dann sinn sie auch nicht anfällig für Extremismus“, ist er überzeugt. Eine von wichtige Lektion gibt er auch den Schülerinnen und Schülern, die ihm zwei Stunden lang an den Lippen hingen, mit auf den Weg. „Aus Hass kann nichts Gutes entstehen, das habe ich leider viel zu lange ausprobiert.“

Von André Pichiri