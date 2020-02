Wennigsen

In Wennigsen gibt es zu wenig Sporthallen – das hat nun auch der Sport- und Freiraumplaner Dieter Grundmann aus Sarstedt im Bauausschuss bestätigt. Nach einer Untersuchung des Architekten bräuchte die Gemeinde etwa anderthalb weitere Sporthallen, um den Bedarf der Vereine zu decken. Daher schlägt der Planer vor, die Sporthalle am Lindenfelde durch eine neue Dreifachhalle zu ersetzen.

Damit bestätigt Grundmann die Einschätzungen, die auch in dem vor einem Jahr fertiggestellten Sportentwicklungsplan für Wennigsen genannt werden. Für die Sportler stand ohnehin längst fest: Die Sanierung der maroden Turnhalle Im Lindenfelde ist dringend. Doch ob die Turnhalle saniert werden kann oder abgerissen und komplett neu gebaut werden muss, ist unklar.

Halle am Lindenfelde muss dringend saniert werden

Die Halle neben der Wennigser Grundschule wurde in den Sechzigerjahren gebaut und ist seit Langem ein Sanierungsfall. Es schimmelt an den einfach verglasten Fenstern. Das Geländer der Tribüne ist zu niedrig, es besteht Absturzgefahr. Auch die Fluchtwege sind keine zwei Meter hoch, wie sie es mindestens sein müssten. Damit die Vertäfelung nicht herunterfällt, wurden zusätzliche Latten unter die Decke gezimmert.

Die Turnhalle Im Lindenfelde ist seit Langem ein Sanierungsfall. Latten, die unter die Decke genagelt wurden, sollen verhindern, dass die Holzvertäfelung herunterfällt. Quelle: Jennifer Krebs (Archiv)

Experte: Gemeinde braucht zwei weitere Hallen

Mit Grundmanns Untersuchung habe geklärt werden sollen, ob der Gemeinde Hallen fehlen, erläuterte Martin Waßermann, Leiter des Fachbereichs Bauen der Gemeinde Wennigsen. Zurzeit gibt es in der Gemeinde die Dreifachsporthalle an der KGS, die Sporthalle am Lindenfelde, die allerdings nicht den Normen entspricht und von der Größe her nur als 0,8 Halleneinheiten gezählt werden kann, sowie die Sporthalle an der Grundschule Bredenbeck (1,6 Einheiten). Laut Grundmann sind diese Sporthallen sehr stark belegt. Um den aktuellen Bedarf zu decken, bräuchte Wennigsen 1,6 Hallen mehr. Der Architekt schlägt deshalb vor, einen Puffer aufzubauen und zwei weitere Halleneinheiten in Wennigsen zu schaffen.

Seinen Vorschlag begründet Grundmann unter anderem damit, dass die Einwohnerzahl in Wennigsen voraussichtlich gleich bleiben wird – aber die Menschen immer älter werden. „Und gerade ältere Menschen wollen lieber in der Halle Sport treiben als draußen“, sagt er. Zudem wollten immer mehr Menschen über 60 Jahre Sport treiben. Auch hätten viele Vereine weitere Angebote, sofern sie die dafür benötigten Hallenzeiten bekämen, meint Grundmann und rät der Gemeinde daher zu einem intensiven Austausch mit den Vereinen.

Hallen am Lindenfelde verdreifachen?

Der Architekt schlug deshalb vor, die Halle am Lindenfelde zu einer Dreifachhalle zu erweitern. Weitere Möglichkeiten wären auch, am Lindenfelde eine Zweifachhalle zu bauen und die Sporthalle an der Grundschule Bredenbeck auf zwei Halleneinheiten zu vergrößern. Möglich wäre möglicherweise auch, die Halle am Lindenfelde zu erhalten und daneben eine Zweifachhalle zu errichten.

Bürgermeister Christoph Meineke merkte nach dem Vortrag an, dass Vereine auch in den zahlreichen Dorfgemeinschaftshäusern Räume für Kurse mieten und auch die Sporthalle der freien Waldorfschule nutzen könnten. Reinhard Wiens ( SPD und Vorsitzender der SG Bredenbeck/Holtensen) gab zu Bedenken, dass diese Räume häufig schon zu den Zeiten, an denen Sportangebote Sinn haben, belegt seien. „Wir von der SG Bredenbeck nutzen das Dorfgemeinschaftshaus Holtensen und Bredenbeck und sogar Räume in Hannover – die Miete kostet uns rund 7000 Euro im Jahr.“

Lesen Sie auch:

Von Lisa Malecha