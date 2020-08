Vom 1. bis zu 30. September gibt es in Wennnigsen die Aktionswochen „Solar-Check“, organisiert von der gemeinnützigen Klimaschutzagentur Region Hannover und der Gemeinde Wennigsen. Die Beratungen sind ein Angebot der Klimaschutzagentur in Kooperation mit der Verbraucherzentrale Niedersachsen und der Klimaschutz- und Energieagentur Niedersachsen. Hausbesitzer können den gesamten Monat über eine kostenlose Beratung eines Experten erhalten, welche Fördermöglichkeiten es bei der Modernisierung der Heizung gibt – und ob sich der Einbau einer Solaranlage in dem jeweiligen Gebäude lohnen könnte. Interessierte können sich für die rund 90-minütige Energieberatung unter der Telefon (0511) 22 00 22 88 oder im Internet auf der Seite solar-checks.de anmelden.