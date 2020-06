Wennigsen

Die AWO-Kita im Langen Feld ist immer noch nicht fertig. Eigentlich sollte sie bereits in diesem Sommer eröffnen. Das stößt auch der Wennigser FDP auf. „Wir mussten leider feststellen, dass sich im Gegensatz zum Februar nichts geändert hat“, sagt Hans-Jürgen Herr, Fraktionsvorsitzender der FDP in Wennigsen. Sie befürchteten, dass im Laufe des nächsten Kita-Jahres bis zu 90 Plätze fehlen könnten.

Diese Befürchtung bestätigt auch Bürgermeister Christoph Meineke. „Für das kommende Jahr fehlen rund 90 Plätze.“ Die Zahl jedoch könne mit An- und Abmeldungen leicht schwanken. „Zum Jahresbeginn fehlen elf Plätze im Krippen- und 22 im Kindergartenbereich.“ Dabei setzten die Verantwortlichen im vergangen Jahr vor allem Hoffnungen in die neue AWO-Kita im Langen Feld. Mittlerweile sei der Bauantrag durch die Bauherrin eingereicht, erläutert Meineke. Die Gemeinde verfasse derzeit eine Stellungnahme dazu.

Corona-Krise verzögert nochmals den Bau der AWO-Kita

Dass der Bau der Kita so lange dauere, habe vielfältigere Gründe, sagt Meineke. Zum einen habe die Trägerwahl ein umfangreiches Ausschreibungsverfahren notwendig gemacht. Zum anderen habe bei Einzelfragen noch die Fachaufsicht beteiligt werden müssen. „Im Verlauf kam das Problem der heißlaufenden Baukonjunktur dazwischen.“ Dabei seien Planungskapazitäten nicht verfügbar gewesen, und fachliche Planung – wie die der Küche – hätten sich verzögert. „Dann kamen auch noch drei Monate Corona dazwischen.“ Aus den sich daraus ergebenen Einschränkungen sei noch mal ein deutlicher Zeitverzug eingetreten, berichtet der Bürgermeister.

Eine Fertigstellung der AWO-Kita, die laut Meineke alle Probleme auf einen Schlag lösen könnte, datiert er grob auf die erste Jahreshälfte des nächsten Jahres. Wann die Arbeiten beginnen könnten, hinge von der Baugenehmigung ab, die er im Laufe des Sommers erwartet. Da beim Bau Fertigmodule verwendet würden, könne der Ausbau dann schnell gehen.

„Es ist wichtig, dass der Bürgermeister Klartext redet“

Bis dahin jedoch kritisiert die FDP auch die Informationspolitik des Rathauses. „Es ist wichtig, dass der Bürgermeister Klartext redet“, betont Herr. Die letzte Informationsveranstaltung zu dem Thema habe im Februar stattgefunden. Eine für März geplante sei wegen der Corona-Krise ausgefallen. „Wir fordern explizit den Bürgermeister auf, eine Informationsveranstaltung wie im Februar abzuhalten“, ergänz der stellvertretende Fraktionsvorsitzende Michael Meißner. Es sei wichtig, die Eltern auch über die derzeitige Lage zu informieren. Ob genug Kita-Plätze zur Verfügung stünden, sei auch eine Frage der Lebensplanung für viele Eltern.

„Wir haben verschiedene Ideen aufgezeigt, wo wir eine Kita in der Gemeinde kurzfristig unterbringen können“, sagt Herr. Dass die Umsetzung aufgrund strenger Vorschriften nicht immer leicht sei, könnten sie verstehen. Doch Unverständnis herrsche bei ihnen, dass die Gemeinde nicht einmal den Versuch unternehme, Lösungen zu finden. „Das ist eine Notlage, in die wir die Eltern hineinlaufen lassen.“

Kita-Problem sollen erst mal im Ausschuss beraten werden

Meineke hingegen versichert, dass die Gemeinde versucht habe, andere Lösungen möglich zu machen. Die seien jedoch häufig an baurechtlichen oder fachaufsichtsrechtlichen Problemen gescheitert. Sie prüften derzeit jedoch die Errichtung einer Übergangs-Kita in Containerbauweise. „Auch hat die Waldorf-Initiative Interesse an einer Erweiterung ihrer Einrichtung, was zusätzliche Plätze schaffen kann“, sagt der Bürgermeister. Zudem sei die Gemeinde mit Eltern im Gespräch, um individuelle Lösungen zu finden, etwa eine Unterbringung in der Kita am Arbeitsort oder bei einer Tagesmutter, aber auch die Verlängerung der Elternzeit.

„Wir werden das Thema zunächst im Ausschuss für Bildung und Kinderbetreuung beraten“, sagt Meineke. Der Ausschuss soll am Mittwoch, 1. Juli, in der KGS tagen. Danach könne er sich vorstellen, die Eltern altersgruppenspezifisch über die Situation zu unterrichten. Bei einer öffentlichen Informationsveranstaltung hingegen könnten sie nicht auf jeden Einzelfall eingehen.

Von Alina Stillahn