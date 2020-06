Wennigsen

Wie kann die Essensversorgung für Schüler in Wennigsen sichergestellt werden? Auf diese Frage hat die FDP Wennigsen nun eine ganz neue, eigene Antwort: Sie schlägt ein Konzept vor, das eine zentrale Mensa neben der Sporthalle im Lindenfelde vorsieht. Diese könnte laut FDP alle öffentlichen Einrichtungen in der Gemeinde versorgen. Im Zuge des Neubaus könnte dann auch direkt die marode Sporthalle abgerissen und durch eine neue Zweifeld-Sporthalle ersetzt werden. „Unser Anspruch ist es nicht nur die Brotkrumen aufzuarbeiten, die uns die Verwaltung hinwirft, sondern eigene Vorschläge zu machen“, sagt der stellvertretende Vorsitzende Jost Henkel.

Durch den Bau einer Mensa neben der Grundschule Wennigsen solle langfristig ein Ganztagsbetrieb mit der erforderlichen Essensversorgung an der Grundschule in die Wege geleitet und eine Versorgung der Sophie-Scholl-Gesamtschule sichergestellt werden. Dort – zwischen Sporthalle und Grundschule – ist derzeit eine Freifläche, auf der die Mensa entstehen könnte. Durch den Bau würde auch in Verbindung mit dem Hagemannplatz ein belebter Raum in der Mitte Wennigsens entstehen.

Restaurants können bis zur Mensa-Fertigstellung helfen

Die Versorgung der KGS-Schüler ist nötig – vor allem auch, da die Elterninitiative, die die Schüler bislang an drei Tagen mit warmen Mahlzeiten versorgt hat, ihre ehrenamtliche Arbeit einstellt. Nach Ende der Sommerferien gibt es kein sicheres Mittagessensangebot für die Schüler an den langen Tagen. „Die Gemeinde Wennigsen ist als Schulträger verpflichtet, ein solches Angebot zu machen“, betont Henkel.

Auf der Wiese neben der Sporthalle könnte laut FDP eine Mensa für die Gemeinde Wennigsen entstehen. Quelle: Lisa Malecha

Bis die Mensa gebaut ist, könnte laut FDP die örtliche Gastronomie in die Verpflegung der Schüler eingebunden werden. So gebe es laut Hans-Jürgen Herr bereits Kindergärten, die von Wennigser Restaurants beliefert werden. Verbindliche Anmeldungen der Schulkinder seien hierzu zumindest auf Wochenbasis unerlässlich.

Mensa an KGS laut FDP nicht wirtschaftlich

Eine Mensa an der KGS zu bauen, hält die FDP für nicht sinnvoll, da die Schüler nicht täglich Nachmittagsunterricht haben. In der Vergangenheit wurden insgesamt etwa 150 warme Mahlzeiten an drei Tagen pro Woche ausgegeben. „Auf so einer Basis ist kein auch nur annähernd wirtschaftlicher Betrieb möglich“, betont Henkel. Einen Raum, in dem an der KGS gegessen werden kann, solle es natürlich weiterhin geben.

Doch um wirtschaftlich zu arbeiten müssten laut FDP auch die Grundschule Wennigsen und Kinderbetreuungseinrichtungen von der Mensa verpflegt werden – zumal die Grundschulen ab 2025 zu Ganztagsschulen werden sollen und dann ohnehin Essen anbieten müssen. Es sei laut Henkel einfach sinnvoller, die Mensa direkt an der Grundschule zu bauen. Dass die Grundschüler zur Mensa an die KGS gehen, sei laut ihm unverantwortlich. Damit wäre im Fall einer heutigen Einrichtung einer Mensa in der KGS in wenigen Jahren eine weitere Mensa für die Grundschule notwendig

Viele Einrichtungen könnten Mensa nutzen

Weitere Kinderbetreuungseinrichtungen, aber auch Senioreneinrichtungen oder das Rathaus, könnten laut FDP entweder die Mensa direkt besuchen oder von dort Essen geliefert bekommen. Denn nur wenn genügend Essen pro Tag verkauft werden können, lohnt sich langfristig der Betrieb einer eigenen Küche, betont Henkel.

Marode Sporthalle im Lindenfelde soll durch Zweifeld-Halle ersetzt werden Der Bau einer Mensa neben Sporthalle und Schule biete sich auch deshalb an, weil im Zuge der Bauarbeiten direkt die marode Sporthalle im Lindenfelde abgerissen und dort eine neue Zweifeld-Sporthalle gebaut werden könnte. Denn aktuell bietet Wennigsen zu wenig geeignete Turnhallen und Platz für weitere Vereinsaktivitäten –das hatte unter anderem der Sportentwicklungsplan aufgezeigt. Zudem wird schon seit Jahren diskutiert, wie es mit der maroden Turnhalle im Lindenfelde weitergeht. „Eine Erweiterung oder Ausbau der bestehenden Turnhallen wird als unverhältnismäßig teuer und nicht zweckgemäß abgelehnt. Ein Neubau einer Zweifeld-Sporthalle an Stelle der bestehenden Turnhalle würde bei Erfüllung aktueller Anforderungen neuen Raum für sportliche Aktivitäten schaffen“, argumentiert die FDP. Zusätzliche Nebenräume der neuen Sporthalle Turnhalle könnten weitere Räume für Vereinsaktivitäten und die benachbarte VHS schaffen.

