Wennigsen

Wennigsens großes Cello-Talent ist erst neun Jahre alt. Beim Regionalwettbewerb „Jugend musiziert“ hat Fabian Klein hohes Niveau bewiesen und dafür einen ersten Preis abgeräumt. Und der junge Wennigser hat mit dem anspruchsvollen Instrument ehrgeizige Ziele. Sein Vorbild: Cello-Weltstar Stjepan Hauser. „So gut möchte ich auch mal werden“, sagt er selbstbewusst.

Dass vielen Nachwuchstalenten die Liebe zur Musik anscheinend in die Wiege gelegt wird, trifft auch bei Fabian zu. Mutter Melanie ist ausgebildete Klavierlehrerin. „Ich höre zu Hause viel klassische Musik, auch viel Cello. Fabian ist also damit aufgewachsen“, sagt sie. Seine ersten eigenen Erfahrungen sammelte der Junge noch mit einem anderen Instrument. Als Vierjähriger startete er mit Gitarre, ehe er vor gut zwei Jahren zum Cello wechselte. Seitdem erhält er Unterricht in der Calenberger Musikschule. Lehrer Marton Szabo ist begeistert: „Fabian ist nicht nur ein sehr fleißiger und sehr ehrgeiziger Schüler. Um ein gewisses Niveau zu erreichen, ist auch die Begabung entscheidend – und die hat er. Ich traue ihm eine Karriere als Cellist zu.“

Wettbewerb gibt Motivationsschub

Was Fabian an dem alles andere als einfach zu erlernenden Streichinstrument fasziniert, kann der Neunjährige schon sehr treffend formulieren. „Man kann ganz viele verschiedene Gefühle ausdrücken. Es gibt ruhige und fröhliche Lieder, aber auch wütende“, beschreibt er. Die „Wutlieder“, wie er sie nennt, haben es ihm aktuell besonders angetan. „Aber ich mag auch die ruhigen Sachen“, sagt er.

Aufgrund seines jungen Alters spielt Fabian derzeit noch auf einem Viertel-Cello. Danach folgen die Größen Halb, Dreiviertel und schließlich die Ausführung für Erwachsene. Für ihn ist es keine Frage, dass er solange dabei bleibt. „Jugend musiziert“ habe ihm noch mal einen Extraschub Motivation gegeben. „Seitdem seine Teilnahme feststand, hat er auch zu Hause viel mehr geübt“, sagt Mutter Melanie. Vorher sei das mit dem Üben so eine Sache gewesen. „Er wollte zwar immer spielen, hat aber nicht immer eingesehen, dass er dafür etwas tun muss“, erzählt die erfahrene Musikerin mit einem Schmunzeln.

Mal Klassik, mal Mark Forster

Spätestens seit dem ersten Preis beim Regionalentscheid in Laatzen hat Fabian der Ehrgeiz vollends gepackt. Mit Stücken aus den drei Epochen Renaissance, Romantik und Moderne beeindruckte er die Fachjury. „Vorher war ich sehr aufgeregt, aber als ich dann erstmal gespielt habe, hat sich das gelegt. Jetzt freue ich mich schon auf den nächsten Wettbewerb“, schaut der Viertklässler der Grundschule Wennigsen nach vorn.

Lesen Sie auch Wohin mit der Calenberger Musikschule in Gehrden?

Ein großes Vorbild hat er auch: Stjepan Hauser – Cellist aus Kroatien, der unter dem Namen „Hauser“ ein Weltstar ist und vorwiegend Klassiker aus Rock, Pop und Filmmusik neu interpretiert. Auch dem jungen Wennigser gefallen andere Musikrichtungen: Techno und Popmusik fallen ihm da zuerst ein. „Mark Forster höre ich besonders gern“, erzählt er.

Auf Youtube zockt er Videospiele

Dabei ist die Musik nicht sein einziges Hobby. Unterstützt durch den Vater, einen IT-Spezialisten, stellt Fabian auf seinem eigenen Youtube-Kanal namens „Kaigat“ Videospiele vor. Hier zockt er mal ruhige Aufbauspiele, mal rasante Autorennen. „Am liebsten spiele ich aber das Spiel ,Minecraft‘“ sagt er. „Natürlich alles in Maßen, die Schule ist ja auch da“, betont die Mutter.

Der Hannover-Newsletter der HAZ Mit dem HAZ Hannover-Update erhalten Sie jeden Morgen gegen 6 Uhr alles Wichtige aus der Landeshauptstadt und der Region Hannover per E-Mail in Ihrem Postfach – ausgewählt von Ihrer HAZ-Redaktion. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Im Sommer wechselt Fabian an das Matthias-Claudius-Gymnasium in Gehrden. Wenig überraschend hat er sich für den Musikzweig entschieden. „Wir sind sehr stolz auf ihn. Es ist einfach schön, dass er diese Liebe zur Musik entwickelt. Das hat mir als Kind und auch später in der Pubertät sehr geholfen“, sagt Melanie Klein.

Ob sich Fabian vorstellen kann, sein Hobby später sogar zum Beruf zu machen, weiß er noch nicht. „Das ist ja noch so lange hin. Aber vorstellen kann ich mir das ganz gut“, sagt er selbstbewusst. Bis dahin heißt es aber weiterhin: üben, üben, üben.

Von André Pichiri