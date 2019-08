Wennigsen

Gesucht werden alte Fahrräder oder Fahrradteile, die gespendet werden sollen. Die Fahrradwerkstatt für Flüchtlinge in Wennigsen ist umgezogen. Ab sofort findet man die Truppe um Herbert Lau, Frank Noack und Uli Hoppe in der Hirtenstraße 23. Die Fahrradwerkstatt befindet sich im Hinterhof der Begegnungsstätte. Zu erreichen ist sie über die Mittelstraße, wo es auch zu der Werkstatt der Wasserräder geht.

Herbert Lau schraubt das neue Schild an. Die Fahrradwerkstatt ist in die Hirtenstraße 23 umgezogen. Quelle: Jennifer Krebs

Drei Jahre ist es her, dass die Gruppe sich innerhalb des Vereins Miteinander in Wennigsen bildete. „Seitdem haben wir mehr als 250 Räder aufgearbeitet, repariert und an Flüchtlinge rausgegeben“, sagt Integrationslotse Jürgen Welk vom Vereinsvorstand.

2016 war für viele Flüchtlinge, die damals nach Deutschland kamen, Mobilität ein großes Thema. Ohne Fahrrad ist es für sie nicht oder nur sehr schwer möglich, für uns alltägliche Dinge zu bewerkstelligen: Einkaufen, Behördengänge, das Kind in die Kita bringen. Die Werkstatt-Macher sehen sich dabei nicht bloß als Reparateure. „Wir wollen auch mit den Leuten in Kontakt kommen.“ Auch der syrische Elektriker Manan Jouma gehört inzwischen fest zum Werkstatt-Team.

Mehr als 250 Fahrräder hat der Verein Miteinander in Wennigsen in drei Jahren repariert und ausgegeben. Quelle: Jennifer Krebs

Bis Ende Januar hatte sich die Fahrradwerkstatt in einem Haus an der Runde Straße befunden, wo die Gemeinde auch Flüchtlinge untergebracht hatte. Die Unterkunft wurde aufgegeben, weil kein Bedarf mehr bestand und damit keine unnötigen Kosten entstehen. Neue Räumlichkeiten für die Fahrradwerkstatt zu finden, dauerte ein wenig. Das rote Backsteinhäuschen, in dem sie sich nun befindet, war ganz früher eine Getreidemühle. Es gibt noch die Luke, durch die das Korn reingeholt wurde. Und drinnen steht immer noch der alte Sockel.

„Zurzeit fehlen besonders Herrenfahrräder“, sagt Welk. Und Fahrradhelme für Kinder. Ohne die vielen Spenden funktioniert das Projekt nicht. „Unser Team macht die ausrangierten Fahrräder wieder verkehrssicher“, sagt Mechaniker Lau. Das bedeutet: Fahrradketten ölen und spannen, Reifen wechseln, Bremsen erneuern, Klingeln montieren, Schrauben fixieren und Speichen justieren.

Uli Hoppe repariert einen platten Reifen. Quelle: Jennifer Krebs

Wer ein Fahrrad spenden möchte, kann es ab sofort montags oder freitags von 14 bis 17 Uhr in der Fahrradwerkstatt an der Hirtenstraße 23 vorbeibringen. Abgegeben werden sollten nur Fahrräder mit leichten Defekten, weil die Kapazität der ehrenamtlichen Helfer nicht ausreicht, stark kaputte Räder wieder aufzubereiten. Momentan hilft Linus Knopp (19) in der Fahrradwerkstatt aus. Er hat letztes Jahr sein Abitur gemacht und war dann mehrere Monate im Ausland. Jetzt wartet er darauf, dass im Oktober sein Studium losgeht. „Deswegen habe ich momentan Zeit, hier in der Fahrradwerkstatt ein bisschen mit anzupacken“, sagt er.

Verkaufstag ist nur der Freitag – nur an Flüchtlinge. „Aber vielleicht kann irgendwann auch anderen Bedürftigen geholfen werden“, sagt Carsten Herpel. Normalerweise gibt der Verein die Fahrräder für eine Schutzgebühr von 10 Euro ab. So sollen Materialkosten, etwa für Licht und Bremsen, gedeckt werden.

