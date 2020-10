Wennigsen

Der Neujahrsempfang im Kloster Wennigsen, zu dem die Marien-Petri-Kirchengemeinde, Politik und Verwaltung sowie das Kloster sonst immer im Januar einladen, wird 2021 coronabedingt nicht in gewohnter Form stattfinden.

„Ein Stehempfang mit über 200 Leuten im Klostersaal ist wegen der Ansteckungsgefahr nicht vorstellbar“, sagt Bürgermeister Christoph Meineke. Deshalb werde gerade über Alternativen nachgedacht. Der Bürgermeister selbst möchte den Gemeindeempfang nicht ganz ausfallen lassen und liebäugelt damit, ihn möglicherweise erst im Sommer auszurichten und an das Jubiläumsfest zum 50-jährigen Bestehen Wennigsens anzugliedern, das am 28. August 2021 nachgeholt werden soll.

Kein Volkstrauertag ?

Auch die Gedenkveranstaltungen zur Pogromnacht am 9. November und zum Volkstrauertag am 15. November stehen auf der Kippe. „Die epidemische Situation der zweiten Welle der Covid-19-Infektionen in der Region Hannover und auch in unserer Gemeinde spitzt sich deutlich zu“, sagt Meineke. „Daher haben wir im Kreise der Bürgermeisterinnen und Bürgermeister der Region Hannover mit dem Regionspräsidenten heute auf einer kurzfristig einberufenen Telefonkonferenz besprochen, dass es einheitliche Handlungsempfehlungen der Region Hannover zu den Gedenktagen geben wird.“

Da sich die Verordnungslage derzeit täglich ändern könne, bitte der Wennigser Bürgermeister Kirchen und andere Veranstalter, bis zu einer weiteren Information noch keine Planungen vorzunehmen. „Wir müssen bei diesem Thema auf Sicht fahren“, sagt Meineke.

Von Jennifer Krebs