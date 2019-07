Wennigsen

Von Beratungsangeboten über gemeinsame Frühstücke bis hin zu Secondbandbasaren: Im Familien-, Gesundheits- und Bildungszentrum Wennigsen, Neustadtstraße 19a, wird Besuchern im Sommer und Herbst viel geboten. So wird die Erfolgsgeschichte fortgesetzt, denn das Vogelnest mit Krippe, Kindergarten und Bildungszentrum für Familien unter einem Dach ist gut ausgelastet – mit inzwischen über 870 Veranstaltungen im Jahr.

Neben den regelmäßigen Beratungsangeboten wie etwa die Sprechstunden des Verbands alleinerziehender Mütter und Väter (donnerstags, 19. September und 14. November, 10 bis 12 Uhr) oder der Familien- und Erziehungsberatungsstelle (immer dienstags, 15 bis 17 Uhr) werden auch eine offene Nähwerkstatt (dienstags, 27. August, 24. September, 22. Oktober, 19. November, 17. Dezember, 18 bis 21 Uhr) Pilates, Tai Chi oder Biodanza für Familien angeboten.

Einzigartiges Konzept: Kindergarten, Krippe und Familienzentrum befinden sich im Vogelnest unter einem Dach. Quelle: Jennifer Krebs (Archiv)

Familienzentrum stellt sich vor

Unter anderem wird es auch wieder einen Secondhandbasar unter dem Titel „Frauenkram“ geben (16. November), für den das internationale Frauen-Café das Büfett mit Speisen aus aller Welt stellt. Außerdem stellt das Familienzentrum sein Angebot beim Tag der offenen Tür am Sonnabend, 9. November vor.

Zudem gibt es eine ganze Reihe von einmaligen Veranstaltungen. Beispielsweise wird ein Mitmach-Seminar mit dem Titel „Mehr Freude und Lust im neuen Vater-Leben“ (Donnerstag, 26. September und 22. November) sowie eine Informationsveranstaltung zu Ritualen in der Trauer (Mittwoch, 23. Oktober) und vieles mehr angeboten. Auch wird es einen Erste-Hilfe-Kurs für Eltern (Samstag, 7. Dezember) und eine Still- und Beikostberatung unter dem Titel „Fingerfood – die andere B(r)eikost“ (Mittwoch, 30. Oktober) geben.

Flyer ist ab sofort erhältlich

Alle Termine, Zeiten und Kosten für die Angebote stehen in dem neuen Flyer, der ab sofort im Familienzentrum Wennigsen und im Familienservicebüro der Gemeinde oder als PDF unter familienzentrum-wennigsen.de erhältlich ist. Weitere Informationen erhalten Interessierte bei der Koordinatorin Nicole Scheumann im Familienzentrum Wennigsen unter Telefon (0 51 03) 5 03 28 50 und per E-Mail an n.scheumann@wennigsen.de.

Von Lisa Malecha