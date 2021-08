Wennigsen

Sie ist schon ein alter Hase – dabei ist sie vor wenigen Tagen erst elf Jahre alt geworden. Doch hinsichtlich von „Ferien ohne Koffer“, der von der Jugendpflege der Gemeinde Wennigsen sowie der DLRG organisierten Betreuung von Schulkindern während der Sommerferien, hat Emma Aufdermauer schon reichlich Erfahrung. Das Mädchen aus der Wennigser Mark nimmt zum dritten Mal an der Aktion teil. „Es macht immer Spaß, im Vorjahr aber etwas weniger. Aber jetzt sind wir wieder hier.“

Im Wasserpark genießen Kinder ihre "Ferien ohne Koffer". Quelle: Stephan Hartung

Hier, das ist der Wasserpark Wennigsen. Im vergangenen Jahr musste die Jugendpflege für „Ferien ohne Koffer“ den beliebten und traditionellen Ort verlassen. Wegen der Corona-Pandemie und aus dem Grund, dass sich der Wasserpark im Sommer 2020 im Umbau befand, gab es die Betreuung an drei Standorten: im Dorfgemeinschaftshaus Evestorf, im Jugendhaus in Wennigsen und im Jugendraum Bredenbeck im Bonhoefferhaus.

Im Wasserpark genießen Kinder ihre "Ferien ohne Koffer". Im Hintergrund sieht man einige Jungen bei einer Tischfußball-Partie. Quelle: Stephan Hartung

Am 22. Juli, dem ersten Ferientag in Niedersachsen, startete die Aktion. Das Ende ist für Montag, 30. August, vorgesehen. Pro Woche sind durchschnittlich 30 Kinder auf der Anlage des Wasserparks, der auch ganz regulär geöffnet hat. Die Jugendpflege bietet Betreuung von 8.30 bis 16 Uhr an – gemeinsames Frühstück und vom Restaurant Möllerburg angeliefertes Mittagessen inklusive. Nicht nur das mit 20 Grad kühle Nass lockt, sondern auch Aktivitäten wie Beachvolleyball und Fußball oder Kartenspiele, Teller drehen, Tischfußball und Bastelaktionen.

Im Zelt stehen Kartenspiele hoch im Kurs. Quelle: Stephan Hartung

Was Gemeindejugendpfleger Christoph Knoke wichtig zu betonen ist: Er kann sich auf ein großes und junges Team mit bis zu 20 Helfern verlassen. Außerdem stehen pflichtgemäß für alle Betreuer und Kinder jeweils montags und mittwochs Covid-Selbsttests zu Hause auf dem Programm. Zu den Betreuern gehört auch Johanna Faßl. „Es klappt alles sehr gut. Das bunte Programm kommt bei den Kindern gut an, außerdem haben wir ein junges Team“, sagt sie. Dazu gehört auch Nina Offenhausen, Inhaberin der Jugendleiter-Card. „Bei der Ausbildung dafür gab es viel Theorie. Es macht Spaß, das Wissen nun in der Praxis anzuwenden“, sagt sie.

Kostenloser Ferienspaß für alle Kinder Nicht nur die Kinder, die am Projekt „Ferien ohne Koffer“ von Jugendpflege der Gemeinde Wennigsen und DLRG Wennigsen teilnehmen, können den Sommer im Wasserpark genießen. Alle Kinder und Jugendliche bis zu einem Alter von 18 Jahren haben während der Ferien freien Eintritt in den Wasserpark, der für diese Aktion eine Förderung der Gemeinde Wennigsen erhält. Und weil am Eingang nicht kontrolliert werden kann und soll, ob ein Kind oder Jugendlicher aus Wennigsen kommt oder nicht, gilt dieses Angebot unabhängig vom Wohnort.

Im nächsten Jahr will Emma Aufdermauer auf jeden Fall wieder dabei sein bei „Ferien ohne Koffer“. Sie ist dann zwölf Jahre alt – damit hätte sie bereits die Altersgrenze erreicht für das Projekt. Aber vielleicht später als Jugendleiterin zurückkehren und selbst für die Betreuung zuständig sein? Warum nicht! Wie es sich als Betreuer anfühlt, weiß sie bereits. „Wir müssen die Betreuer bei Laune halten, damit sie sich nicht langweilen und Quatsch machen.“ Vielleicht ist es aber auch anders.

Von Stephan Hartung