Bredenbeck

Miriam und Emma haben ganz konkrete Vorstellungen. „Hier soll überall Wasser hin, und dort Algen“, sagt Emma. Die Meerjungfrau soll eine rosa Schwanzflosse bekommen. „Und wir brauchen Seerosen“, findet Miriam und malt pinke Tupfen auf das Blatt. Jugendpflegerin Kerstin Kohl gefällt der Entwurf der beiden Freundinnen, mit dem die Wand hinterm Bredenbecker Bolzplatz noch mehr verschönert werden soll.

Der Nachbar hat nichts dagegen und der Jugendpflege die Fläche für ihre Aktionen gleich zur Verfügung gestellt. „Wir arbeiten jetzt seit einigen Jahren immer beim kunterbunten Sommerspaß an dieser Wand – und nach und nach wird sie immer ein bisschen bunter“, sagt Kohl.

Der kunterbunte Sommerspaß in der zweiten Hälfte der Sommerferien auf dem Gelände am Dietrich-Bonhoeffer-Haus findet zum sechsten Mal statt. Kinder spielen, toben und basteln. Jeden Tag sind es etwa 15 Jugend und Mädchen, die zwischen 9.30 und 13 Uhr vorbeikommen.

Was soll dort hin? Diese weiße Wand hinter dem Bolzplatz am Bonhoeffer-Haus dürfen die Kinder beim kunterbunten Sommerspaß anmalen. Quelle: Jennifer Krebs

Das offene Angebot ist kostenlos. Anmelden braucht man sich vorher nicht. „Wir wollten den Kindern auch etwas vor Ort bieten und ihnen zeigen, dass auch in Bredenbeck ’was los sein kann“, sagt Kohl. Ihr Kollege Marc Mischke will irgendwann in den nächsten Tagen das Waffeleisen mitbringen und Waffeln mit den Kindern backen. Witzig, sagt er, seien auch immer die spontanen Aktionen. Wie am Mittwoch, als beim Turmbauwettbewerb mit Pappe, Schere und Kleber ziemlich lustige Gebilde entstanden.

Am letzten Ferientag geht’s in den Zoo

Letzter Tag für den kunterbunten Sommerspaß ist der 13. August. Am letzten Ferientag am Mittwoch, 14. August, will die Jugendpflege mit allen Ferienkindern nämlich in den Zoo nach Hannover fahren. Der Ausflug kostet 15 Euro. Anmelden kann man sich online über die Internetseite der Jugendpflege Wennigsen.

Jugendtreff nach den Ferien wieder geöffnet

Nach den Ferien öffnet dann wieder der Bredenbecker Jugendtreff im Bonhoeffer-Haus. Treffen kann man sich dort dienstags, mittwochs und donnerstags von 15 bis 19 Uhr und freitags alle 14 Tage sogar bis 21 Uhr. Jugendliche und Jugendpflege hatten den Jugendraum vor einigen Jahren in Eigenregie renoviert. In einer Kooperation zwischen Kirche und Gemeinde Wennigsen wird er seitdem betrieben.

„Der Jugendtreff ist ziemlich gut ausgestattet“, sagt Mischke. Es gibt einen Computer mit Internetzugang, einen Krökel- und einen Billardtisch. „Man kann hier viel machen“, meint er. Mischke würde gerne ein Bandprojekt starten, denn auch dafür gibt es im Jugendraum einiges an Equipment. Er selbst spielt Gitarre. „Aber auch an anderen Instrumenten könnte ich einiges zeigen.“

Weiterlesen:

Von Jennifer Krebs