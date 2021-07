Wennigsen

Am Donnerstag, 22. Juli, beginnen die Sommerferien – und damit auch das Ferienprogramm der Gemeinde Wennigsen. Dem Team der Jugendpflege ist es mit Unterstützung vieler Vereine, Gruppen und Einzelpersonen gelungen, in diesem Jahr wieder ein umfangreiches Ferienprogramm für die Kinder in Wennigsen zu organisieren.

Neben dem Ferienbetreuungsangebot „Ferien ohne Koffer“ stehen mehr als 50 verschiedene Tagesaktionen auf dem Programm. Das gesamte Angebot finden Interessierte unter jugendpflege-wennigsen.de/ferienprogramm. Dort sind auch Anmeldungen möglich.

Angebote für künftige Erstklässler

Zudem gibt es ein spezielles Programm für Kinder, die nach den Ferien eingeschult werden. „Damit die Zeit schneller vergeht, haben wir für euch ein abenteuerliches und kreatives Sommerferienprogramm zusammengestellt“, heißt es vonseiten der Gemeinde.

Unter dem Motto „Naturwelten – kreativ gestalten“ lädt die Gemeinde von Montag bis Freitag, 16. bis 20. August, zu einer Woche voller kreativer Aktivitäten ein. Kinder können etwa Unterwasserwelten mit Wesen der eigenen Fantasie bevölkern oder einen abenteuerlichen Dschungel gestalten – aus Ton, gesammelten Naturmaterialien, Pappe, Papier und frischer Farbe. Die Künstlerinnen Karin Hahne und Frank Plorin von der Kunstschule Noa Noa unterstützen die Kinder dabei. Für das Projekt stehen der Werkraum der Grundschule Wennigsen und der angrenzende Schulhof zu Verfügung, der in den kreativen Pausen viele Bewegungs- und Spielmöglichkeiten bietet.

Die Naturfreundejugend lädt zudem zur Ferienfreizeit in die Finnhütte Wennigsen ein. Von Montag bis Freitag, 26. bis 30. Juli, können Acht- bis Zwölfjährige vieles in der Natur entdecken. Welche Tiere leben in den Flüssen und Bächen, und welche Pflanzen wachsen in der Umgebung?

Die weiteren Termine zu Beginn der Ferien:

Kiko Karate Wennigsen lädt alle Sechs- bis 16-Jährigen am Donnerstag, 22. Juli, zu Karate und Selbstverteidigung für Anfänger ein.

Die TA WingTsun Kampfkunstschule bietet am Donnerstag, 22. Juli, einen Selbstbehauptungskurs für Kinder von acht bis elf Jahren an.

Die Gemeindebücherei Bredenbeck bietet am Freitag, 23. Juli, einen Bücherflohmarkt für alle Interessierten an. Kinder können hier ihre Bücher zum Verkaufen, Tauschen oder Verschenken anbieten.

Die HSG Wennigsen/Gehrden/Bredenbeck bietet am Sonnabend, 31. Juli, einen Schnupperkurs in Handball in der Sporthalle Im Lindenfelde an.

Von Lisa Malecha