Auch in diesem Jahr bietet die Jugendpflege Wennigsen wieder ein Ferienprogramm für Kinder und Jugendliche an – wenn auch wegen Corona in abgespeckter Form. Für einige Aktionen sind noch Plätze frei.

Jungen und Mädchen können im Deister Waldgeschichten hören und an Abenteuerspielen teilnehmen. Das Angebot beginnt am Dienstag, 28. Juli, um 14 Uhr und dauert zwei Stunden. Treffpunkt ist am Waldparkplatz am Waldkater. Die Teilnahme kostet einen Euro. Mitmachen können alle Kinder von acht bis zwölf Jahren. Für das Angebot sind nur noch zwei Plätze frei.

Karate und Selbstverteidigung für Anfänger stehen am Donnerstag, 30. Juli, von 15 bis 16 Uhr in der Sporthalle, Im Lindenfeld, auf dem Programm. Kinder von sechs bis 16 Jahren sollen bei dem Kurs, der von Kiko Karate Wennigsen organisiert wird, unter anderem mehr Selbstvertrauen bekommen, aber auch ihre Kondition verbessern. Die Teilnahme kostet 3 Euro.

Kinder ab acht Jahren können sich zudem für eine Aktion im Musicon Wennigsen anmelden. Dort werden am Montag und Dienstag, 10. und 11. August, von 8.30 bis 12.30 Uhr Schatzkästchen gebaut. Die Teilnahme kostet 5 Euro.

Interessierte können sich in Internet auf www.jugendpflege-wennigsen.de/ferienprogramm über alle Angebote des Ferienprogramms informieren und sich auch direkt anmelden.

